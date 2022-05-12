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Верещук объяснила, как можно спасти военных с "Азовстали"

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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12 мая, 15:08
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По словам вице-премьер-министра, РФ не согласилась на процедуру экстракшн
Ирина Верещук рассказала о спасении военных с "Азовстали". Фото: коллаж "Сегодня"
Ирина Верещук рассказала о спасении военных с "Азовстали". Фото: коллаж "Сегодня"

В Мариуполе на "Азовстали" находятся украинские защитники, многие из которых имеют тяжелые ранения. Украина предлагает обменять тяжелораненых бойцов на плененных россиян. При этом РФ не соглашается на процедуру экстракшн.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в эфире программы "Сніданок з 1+1".

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По ее словам, на сегодняшний день продолжаются переговоры. РФ не согласилась на процедуру экстракшн и предлагает только капитуляцию.

"На сегодняшний день есть только единственный путь — идти пошагово. Спецоперация будет иметь несколько этапов. Первый этап – это эвакуация тяжелораненых", — отметила Верещук.

Она напомнила, что переговоры, которые ранее были по освобождению военных, прекращены. Поэтому сейчас начался новый раунд переговоров.

"Предыдущие завершены неудачей. Там находятся сотни солдат и офицеров ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, СБУ, Пограничной службы и терробороны. Ребят нужно спасать. Все нуждаются в спасении", — добавила Верещук.

Раненые на "Азовстали" без медикаментов и в полной антисанитарии

Раненые украинские военные, остающиеся на заблокированном заводе "Азовсталь", находятся в полной антисанитарии с открытыми ранами. Не хватает не только медикаментов, но даже еды. Защитники Мариуполя призывают ООН и Красный Крест организовать эвакуацию раненых военных. Об этом сообщил полк "Азов" в Telegram.

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Защитники "Азовстали" решили показать всему цивилизованному миру условия, в которых находятся раненые. В полной антисанитарии, с открытыми ранами, перевязанные нестерильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания.

"Мы призываем ООН и Красный Крест показать свою гуманность и подтвердить основные принципы, на которых вас создали, спасая раненых людей, которые уже не являются комбатантами. Военнослужащие, которых вы видите на фото, и еще сотни на заводе "Азовсталь" – с тяжелыми ранениями – ценой собственного здоровья защищали Украину и весь цивилизованный мир", – говорится в заявлении.

Полк "Азов" требует немедленной эвакуации раненых военнослужащих в контролируемые Украиной территории, где им окажут помощь и обеспечат надлежащий уход.

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