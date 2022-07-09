Подоляк оценил угрозу ядерного удара после двузначного заявления Путина

Президент России пытался убедить, что "ничего серьезно" еще не начинал в Украине

Михаил Подоляк оценил угрозу ядерного удара России. / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк не считает, что президент РФ Владимир Путин угрожал миру ядерным оружием, говоря о том, что Россия "всерьез в Украине еще ничего не начинала". Глава Кремля вряд ли решится на подобный шаг.

Об этом Подоляк заявил в интервью. "24 канала".

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По его словам, угрозы ядерного удара со стороны России, по состоянию на сегодняшний день, для Украины нет.

"Нет, я не вижу сегодня особых угроз с точки зрения именно ядерного удара. Потому что это конец российской истории целиком и полностью. России после этого не будет: ни в истории, ни в физическом смысле. Но в любом смысле ее просто не станет" , – сказал Подоляк.

Однако он не исключил, что Путин попытается отправить свой народ прямо в ад.

"Он (Путин, – Ред.) же сказал, что "зачем нам мир, если там не будет России". Они направляются в "российский рай", это же на самом деле ад. Но российская пропаганда пытается всех убедить, что это рай", – отметил советник главы ОП.

Подоляк убежден, что подобные заявления Путина являются элементами пропаганды, ведь Россия понимает, что ядерный удар – это дорога в ад.

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Заявление российского диктатора

"Мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но отказывающиеся должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет договариваться с нами", – заявил Путин 7 июля.

Также глава Кремля пожаловался на Запад, который, по его словам, хочет воевать до последнего украинца.

"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить в поле боя. Ну что тут скажешь, пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но все должны знать, что мы по большому счету серьезно пока ничего не начинали", – отметил с улыбкой Путин.

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Ранее Подоляк резко ответил Путину на заявление о "несерьезной" войне. Советник главы ОП счел потери России и заявил, что российский президент стремится перейти на "сталинскую математику".

Еще один советник главы ОП Алексей Арестович объяснил, что заявление Путина о том, что армия РФ "серьезно пока ничего не начинала" в Украине, рассчитана на внутреннюю аудиторию.