Подоляк резко ответил Путину на заявление о "несерьезной" войне

Подоляк назвал потери российской армии в Украине

Подоляк прокомментировал заявление Путина. Коллаж "Сегодня"/Reuters / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине ВСУ уже уничтожили 37 тысяч российских военных, а также более тысячи вражеской техники. Об это в Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя заявление президента России о том, что они войну еще не начинали.

"37 тыс. погибших российских военных (+12 тыс. ЧВК). Общие санитарные потери – 98–117 тыс. человек. Ликвидировано 10 генералов. Превращено в металлолом 1605 танков, 405 самолетов/вертолетов. Россия еще не начинала воевать? Войной в Кремле считают только сталинскую математику – 20 млн потерь?" – написал Подоляк.

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Что этому предшествовало

7 июля хозяин Кремля на встрече перед главами фракций Госдумы заявил, что войну Россия якобы еще не начинала.

"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь, пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока ничего не начинали", – сказал Путин.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live", комментируя заявление Путина, отметил, что его высказывание рассчитано на внутреннюю аудиторию. Также он сказал, что Путин "старается делать хорошую мину при очень плохой игре". Он предположил, что российский лидер в курсе неудач российской армии в Украине.