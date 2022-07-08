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Подоляк сообщил о начале переломного момента в войне

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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8 июля, 20:16
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Уничтожение складов противника дает свои результаты
ВСУ все еще необходимо оружие для начала деблокады наших территорий / Коллаж "Сегодня"
ВСУ все еще необходимо оружие для начала деблокады наших территорий / Коллаж "Сегодня"

В обороне Украины против российских захватчиков уже наступил переломный момент. Дальше необходимо дополнительное оружие, чтобы Киев начал деблокировку наших временно захваченных территорий.

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью "Каналу 24".

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"Безусловно, определенный переломный момент в войне России против Украины уже начинается. Мы доказываем, что будем атаковать именно складские места, которые у них есть, и центры оперативного управления армейскими структурами. Это очень важно для того, чтобы дальше строить военную кампанию. Важно, что количество оружия, которое будет на фронте, оно существенно изменит сегодняшнее состояние дел и мы начнем деблокировать территории в ближайшее время", – рассказал Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что после удачных ударов по складам боеприпасов и резервуаров с горюче-смазочными материалами оккупантам ничего другого не остается, как взять паузу и попытаться восполнить потери.

"Безусловно, они (россияне – Ред.) берут оперативную паузу, потому что у них очень большие потери всего, в том числе боекомплектов. Им нужно все это завозить, а не такая у них и простая логистика, как выяснилось. Они так не умеют работать. Им нужно сделать передислокацию живой силы и техники. И это очень хорошо", – отметил Подоляк.

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