Погода приготовила крутой сюрприз украинцам

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, в каких областях ждать нелетную погоду

Погода в Украине удивит переменчивостью. Фото: коллаж "Сегодня"

Прогноз погоды в Украине на 11 июня, подготовленный синоптиками Укргидрометцентра, не сильно порадует. В некоторых регионах возможны кратковременные дожди, грозы и град. При этом температура воздуха достигнет максимум 34 градуса тепла. Несмотря на жаркую погоду, необходимо взять с собой зонт, чтобы не намокнуть и не простудиться. Так, нелетную погоду прогнозируют в Ужгороде, Львове, Луцке, Ровно, Тернополе, Ивано-Франковске, Житомире, Хмельницком, Черновцах, Николаеве и Одессе.

Какой будет погода в Украине и Киеве сегодня, 11 июня?

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Так, по прогнозам синоптиков, в субботу, 11 июня, в западных, днем местами и в Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах значительные дожди, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18 градусов тепла, на побережье морей до 20 градусов, днем 29-34, в западных областях 23-28.

11 июня в западных областях грозы, в отдельных районах град, в Карпатах значительные дожди (I уровень опасности, желтый). 11-13 июня в Украине кроме Карпатского региона будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 11 июня будет сухо. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18 градусов тепла, днем 30-32. В воскресенье, 12 июня, в столице днем ожидается кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20, днем около 30.

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Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям, что синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды.

Также мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на июнь.