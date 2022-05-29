Показал оккупантам, как захватить Хмельницкий: СБУ поймала предателя

Мужчина собирал информацию о функционировании воинских частей и перемещении техники

СБУ поймала предателя, разработавшего план танкового наступления оккупантов на Хмельницкий / Фото: Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины задержала в Хмельницком предателя, предложившего России план танкового наступления на город.

Как сообщает пресс-служба Хмельницкого апелляционного суда в Facebook, 54-летний хмельнитчанин сотрудничал со спецслужбами РФ с марта 2022 года.

Реклама

Предатель передавал РФ фото- и видеоматериалы о функционировании и охране воинских частей, месте дислокации украинских военнослужащих, маршрутах перемещения техники ВСУ, сведения о фортификационных сооружениях вокруг Хмельницкого. Также он разработал и передал карту-схему оптимально выгодного маршрута танкового наступления на город.

Мужчину задержали 25 мая во время фотографирования для "заказчиков" одного из объектов критической инфраструктуры города Хмельницкого.

Реклама

Ему объявили о подозрении по статье 111, ч. 2, Уголовного кодекса – государственная измена в условиях военного положения. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

СБУ объявила подозрение "гауляйтеру" оккупантов в Запорожской области

Бывшему народному депутату Украины от Партии регионов Евгению Балицкому было объявлено о подозрении по статье Уголовного кодекса "Коллаборационная деятельность".

Реклама

Балицкий с помощью захватчиков заставил работников местного самоуправления и коммунальных предприятий признать себя руководителем военно-гражданской администрации Запорожской области.