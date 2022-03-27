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Политика Орбана относительно войны в Украине дорого обойдется Венгрии – Дуда

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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27 марта, 17:14
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Президент Польши заявил, что энергетическая зависимость от России является проблемой
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно войны в Украине трудно понять.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, пишет TVN24.

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"На данный момент перед лицом российской агрессии в Украине, гибелью тысяч людей в Украине, мирных жителей, бомбардировкой домов, сносом многоквартирных домов российской армией мне трудно понять такое отношение", – сказал президент Польши.

Дуда также сказал, что эта политика "очень дорого обойдется Венгрии".

По его мнению, сам Виктор Орбан "находится в сложной ситуации":

"Венгрия практически полностью зависима от России в поставках газа и электроэнергии, потому что у нее есть российская электростанция, с Россией подписаны контракты на поставку топлива".

Он отметил, что "энергетическая зависимость от России является проблемой многих стран Евросоюза, поэтому не удалось ввести санкции на закупку топливно-энергетических ресурсов.

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Венгрия отказалась помогать Украине

Венгрия прикладывает массу усилий, чтобы не быть втянутой в войну, поэтому не пойдет на просьбы украинской стороны. Об этом на своей странице в Facebook написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, для руководства их страны безопасность Венгрии и венгерского народа на первом месте.

"Мы сделаем все возможное, чтобы Венгрия не была в войне, поэтому мы не допустим поставок оружия в нашу страну. Эти поставки означают уничтожение военной цели, и мы не хотим рисковать жизнями и безопасностью венгерского народа. Заодно и венграм не дадим заплатить цену войны. Остановка газа и нефти из России сделает невозможным поставки энергии в нашу страну, одновременно приведет к резкому росту стоимости ирригации. Поэтому мы продолжаем поддерживать продление санкций на энергетические перевозки", – сказал он.

На саммите премьер-министров Евросоюза президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Венгрии допустить поставки оружия через их территории.

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Напомним, министр обороны Чехии Яна Чернохова отказалась ехать в Венгрию на встречу глав оборонных ведомств Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия) из-за позиции Будапешта по поводу санкций против России.

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