Политолог Погребинский задержан по подозрению в госизмене – журналист

Политолог Михаил Погребинский задержан после проведенного у него накануне обыска.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.
"После вчерашнего обыска был задержан пророссийский политолог Михаил Погребинский, который часто выступал на российских пропагандистских каналах. Политолога связывают с олигархом Медведчуком, с которым он поддерживал дружеские отношения. Михаил Погребинский подозревается в государственной измене и незаконном обогащении", – написал Цаплиенко.
Напомним, во времена, когда Медведчук возглавлял Администрацию президента, Погребинский готовил для СМИ "темники" – негласные директивы о том, под каким углом освещать новости, какие темы лучше избегать в репортажах и статьях.
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