Посол США своими глазами увидела Бородянку после зверств военных РФ – первая реакция (фото)

Вашингтон будет помогать с привлечением к ответственности виновных

Бриджит Бринк побывала на месте бомбардировок Россией жилых домов / Коллаж "Сегодня"

Новый американский посол Бриджит Бринк посетила растерзанную российскими войсками Бородянку в Киевской области.

Об этом сообщается на странице посольства США в Facebook.

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Что известно

В сообщении говорится, что Бриджит Бринк побывала в разрушенной Бородянке вместе с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой.

"Посол Бринк посетила Бородянку вместе с генпрокурором Украины Венедиктовой, чтобы своими глазами увидеть последствия зверств, совершенных во время жестокой войны России. Ответственные за военные преступления – включая непосредственных исполнителей и заказчиков – должны предстать перед судом. Кроме нашей непосредственной поддержки Генеральной прокуратуры Украины, США поддерживают международные расследования, чтобы привлечь к ответственности за зверства, совершенные в Украине", – говорится в сообщении.

Реакция

"Бородянка ужасно пострадала. Городок стал свидетелем зверств, совершенных во время жестокой войны России, включая семьи, убитые в собственных домах. Это лишь укрепляет мою решимость сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих ужасающих преступлениях", – написала вечером на своей странице в Twitter Бриджит Бринк.

Ситуация