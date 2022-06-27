Потери оккупантов достигли нового круглого числа – Генштаб

Наиболее убийственными для армии РФ стали два направления на Донбассе

В Генштабе обнародовали свежие данные о вражеских потерях / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного вторжения России ликвидировали около 35 тысяч захватчиков.

Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 35 000 (+150) человек ликвидировано;

танков ‒ 1552 (+20) ед.;

боевых бронированных машин ‒ 3687 (+28) ед.;

артиллерийских систем – 771 (+7) ед.;

РСЗО – 243 (+0) ед.;

средств ПВО – 101 (+2) ед.;

самолетов – 217 (+0) ед.;

вертолетов – 184 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (+6);

крылатых ракет – 139 (+0);

корабли/катера – 14 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 2575 (+11) ед.;

специальной техники – 60 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.

/ Фото: Генеральный штаб ВСУ

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В Генштабе рассказали, где ВСУ отразили атаки оккупантов

Бойцы ВСУ за прошедшие сутки нанесли российским войскам значительные потери на Бахмутском направлении. Украинские воины обнаружили и обезвредили диверсионно-разведывательные группы, а также приостановили вражеское наступление.

В то же время противник при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск. Обстрелы гражданской и военной инфраструктуры не прекращаются по всей линии фронта.

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Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 27 июня: армия Беларуси неактивна на границе, однако поставка оружия и боеприпасов из россии происходит, авиация РФ наносит постоянные удары и по позициям военных ВСУ на Донбассе и по гражданским в приграничных населенных пунктах, враг пытается атаковать Лисичанск с юга, а также продолжает активное наступление на Славянск.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" сообщил потери врага по состоянию на 27 июня: уже ликвидировано 35 000 орков (150 – за последние сутки), также за сутки уничтожено 20 танков и 28 бронированных машин, 2 ПВО и 6 беспилотников.