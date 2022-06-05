Потери захватчиков перевалили за 31 тысячу человек. Генштаб привел свежие цифры с фронта

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 31 150 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1381 танк.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.06
- личного состава – около 31 150 (+100) человек ликвидировано;
- танков – 1381 (+5) единица;
- боевых бронированных машин – 3392 (+13) единицы;
- артиллерийских систем – 686 (+6) единиц;
- РСЗО – 207 (+0) единиц;
- средств ПВО – 95 (+0) единиц;
- самолетов – 210 (+0) единиц;
- вертолетов – 175 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 (+8);
- крылатых ракет – 122 (+0);
- кораблей/катеров – 13 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2360 (+23) единиц;
- специальной техники – 53 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Ведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 5 июня: в Беларуси продолжаются военные учения, Сумская и Черниговская области снова под обстрелами, в Харьковской области враг ударил фосфорными бомбами по мирным.
Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 5 июня: еще 100 солдат РФ ликвидировано; 5 танков, 13 бронированных машин и 6 арт. систем уничтожено; российский вертолет К-52 теперь металлолом в полях Украины.
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