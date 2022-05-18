Проукраинский митинг в Крыму, одобрение плана послевоенного восстановления Украины и другие события 18 мая

В Симферополе пройдет проукраинский митинг, а ЕС одобрит план послевоенного восстановления Украины

Важные события 18 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"

В среду, 18 мая, в Крыму состоится проукраинский митинг в поддержку территориальной целостности Украины и против российского вторжения. Кроме того, сегодня Европейский Союз должен одобрить план восстановления нашей страны после завершения войны с Россией.

В Симферополе анонсировали проукраинский митинг

Во временно оккупированном Россией Симферополе активисты анонсировали митинг в поддержку территориальной целостности Украины и против российского вторжения. Он запланирован в 12:00 в среду, 18 мая. Мероприятие получило название "Симферополь – время домой!".

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При этом место проведения митинга обещают рассекретить за два часа до начала – в 10:00, чтобы оккупанты не успели подготовиться. На акцию просят приходить с желтыми лентами.

"Выйти на митинг – это заявить о праве на свой дом. Это почтить жертв депортации крымских татар. Это вспомнить о погибших на войне и осудить вторжение России. Это поддержать территориальную целостность Украины! До встречи! Мир увидит, что Крым – это Украина!", – говорится в сообщении активистов.

Они также обратились к людям, которые были вынуждены покинуть Крым, с просьбой поддержать событие, нажав на странице события в Facebook кнопку "Посетим".

В ЕС одобрят план послевоенного восстановления Украины

Европейская комиссия разработала план восстановления Украины после войны, которую начала Россия. Документ должен получить одобрение ЕС 18 мая.

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Немецкое издание FAZ получило в свое распоряжение документ по плану восстановления Украины, который будет рассматриваться на заседании Еврокомиссии.

В этом документе, как отмечает FAZ, подробно обсуждается, с какой сложной задачей встанет международное сообщество, и в частности Евросоюз, после окончания войны РФ против страны.

В Харькове откроют ЦПАУ

В Харькове сегодня заработают Центры предоставления административных услуг.

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"18 мая мы открываем ЦПАУ, "Прозрачные офисы", в которых будут предоставляться социальные услуги и услуги в сфере пенсионного обеспечения, а также фронт офисы районных управлений социальной защиты", — заявил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Центры будут работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

"К сожалению, из-за войны мы пока не сможем предоставлять все услуги, как это было до 24 февраля. Но некоторые из них будут доступны уже с завтрашнего дня. В частности это касается строительства и части услуг в сфере регистрации места жительства. Также в "Прозрачных" офисах "Салтовского, Шевченковского и Киевского районов будет представлен весь спектр услуг Пенсионного фонда", – отметил мэр.

В метро Афин для украинских беженцев будет бесплатный проезд

С 18 мая в метро Афин будет действовать программа бесплатного проезда для украинцев, которые находятся в Греции как временные переселенцы из-за войны в Украине.

"Оформить специальную карточку, которая дает право на бесплатный проезд, можно уже сейчас на станциях метро (например, Синтагма)", — рассказали в посольстве Украины в Греции.

Посольство посоветовало желающим посетить сайт, где собрана подробная информация о том, как можно воспользоваться такой услугой.