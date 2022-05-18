Проукраинский митинг в Крыму, одобрение плана послевоенного восстановления Украины и другие события 18 мая

В среду, 18 мая, в Крыму состоится проукраинский митинг в поддержку территориальной целостности Украины и против российского вторжения. Кроме того, сегодня Европейский Союз должен одобрить план восстановления нашей страны после завершения войны с Россией.
В Симферополе анонсировали проукраинский митинг
Во временно оккупированном Россией Симферополе активисты анонсировали митинг в поддержку территориальной целостности Украины и против российского вторжения. Он запланирован в 12:00 в среду, 18 мая. Мероприятие получило название "Симферополь – время домой!".
При этом место проведения митинга обещают рассекретить за два часа до начала – в 10:00, чтобы оккупанты не успели подготовиться. На акцию просят приходить с желтыми лентами.
"Выйти на митинг – это заявить о праве на свой дом. Это почтить жертв депортации крымских татар. Это вспомнить о погибших на войне и осудить вторжение России. Это поддержать территориальную целостность Украины! До встречи! Мир увидит, что Крым – это Украина!", – говорится в сообщении активистов.
Они также обратились к людям, которые были вынуждены покинуть Крым, с просьбой поддержать событие, нажав на странице события в Facebook кнопку "Посетим".
В ЕС одобрят план послевоенного восстановления Украины
Европейская комиссия разработала план восстановления Украины после войны, которую начала Россия. Документ должен получить одобрение ЕС 18 мая.
Немецкое издание FAZ получило в свое распоряжение документ по плану восстановления Украины, который будет рассматриваться на заседании Еврокомиссии.
В этом документе, как отмечает FAZ, подробно обсуждается, с какой сложной задачей встанет международное сообщество, и в частности Евросоюз, после окончания войны РФ против страны.
В Харькове откроют ЦПАУ
В Харькове сегодня заработают Центры предоставления административных услуг.
"18 мая мы открываем ЦПАУ, "Прозрачные офисы", в которых будут предоставляться социальные услуги и услуги в сфере пенсионного обеспечения, а также фронт офисы районных управлений социальной защиты", — заявил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Центры будут работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.
"К сожалению, из-за войны мы пока не сможем предоставлять все услуги, как это было до 24 февраля. Но некоторые из них будут доступны уже с завтрашнего дня. В частности это касается строительства и части услуг в сфере регистрации места жительства. Также в "Прозрачных" офисах "Салтовского, Шевченковского и Киевского районов будет представлен весь спектр услуг Пенсионного фонда", – отметил мэр.
В метро Афин для украинских беженцев будет бесплатный проезд
С 18 мая в метро Афин будет действовать программа бесплатного проезда для украинцев, которые находятся в Греции как временные переселенцы из-за войны в Украине.
"Оформить специальную карточку, которая дает право на бесплатный проезд, можно уже сейчас на станциях метро (например, Синтагма)", — рассказали в посольстве Украины в Греции.
Посольство посоветовало желающим посетить сайт, где собрана подробная информация о том, как можно воспользоваться такой услугой.
Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине