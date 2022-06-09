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Путин открыто заявил, зачем на самом деле напал на Украину

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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9 июня, 23:20
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На признание его натолкнула выставка о Петре I
Путин отправляет на гибель своих солдат, возомнив из себя Петра I / Коллаж "Сегодня"
Путин отправляет на гибель своих солдат, возомнив из себя Петра I / Коллаж "Сегодня"

Международный преступник Владимир Путин наконец-то объяснил, в чем же цель его спецоперации, а на самом деле войны в Украине, где уже погибло более 31 тысячи граждан России.

Цитату Путина приводит портал "Украинской правды".

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Признание

Об этом заявил Путин после духовного обогащения на выставке "Петр I. Рождение империи".

"Казалось бы, воевал (Петр І – Ред.) со Швецией, что-то отторгал... Ничего не отторгал. Он возвращал... То же самое и в западном направлении, это касается... его там первых походов. Чего боялись-то? Возвращал, их укреплял. Вот что делал. На нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. Если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспели в решении задач, которые перед нами стоят…", – как обычно по-своему интерпретировал Путин исторические события периода Петра І.

Другие перлы диктатора

Также 9 мая Путин заявил, что западный мир еще пожалеет, что ввел санкции против его могучей экономики и что уходит с его рынка.

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"В сегодняшних условиях, когда кто-то куда-то спрыгнул, ушел, предпочел прекратить здесь какую-то деятельность, они пожалеют об этом. Это не угроза. Они пожалеют не потому, что мы кому-то угрожаем. Мы как раз никому не угрожаем. Они пожалеют потому, что Россия – страна с огромными возможностями, реально. Многие жалеют, что приходится уходить. Это все проявление того внутреннего состояния этих стран, которые не могут принимать суверенных решений", – заявил Путин.

Обстановка

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Герої не вмирають!

Рвался туда, где страшней всего… Виктор Понятенко – боец ​​морской пехоты ВСУ. До войны – известный боксер, чемпион Европы среди молодежи, серебряный призер кубка Украины, мастер кулачных боев. С первых дней войны – на фронте, в самых горячих точках, куда сам всегда просился. Погиб от пули врага при выполнении боевого задания.

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