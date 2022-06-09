Путин открыто заявил, зачем на самом деле напал на Украину

Международный преступник Владимир Путин наконец-то объяснил, в чем же цель его спецоперации, а на самом деле войны в Украине, где уже погибло более 31 тысячи граждан России.
Цитату Путина приводит портал "Украинской правды".
Признание
Об этом заявил Путин после духовного обогащения на выставке "Петр I. Рождение империи".
"Казалось бы, воевал (Петр І – Ред.) со Швецией, что-то отторгал... Ничего не отторгал. Он возвращал... То же самое и в западном направлении, это касается... его там первых походов. Чего боялись-то? Возвращал, их укреплял. Вот что делал. На нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. Если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспели в решении задач, которые перед нами стоят…", – как обычно по-своему интерпретировал Путин исторические события периода Петра І.
Другие перлы диктатора
Также 9 мая Путин заявил, что западный мир еще пожалеет, что ввел санкции против его могучей экономики и что уходит с его рынка.
"В сегодняшних условиях, когда кто-то куда-то спрыгнул, ушел, предпочел прекратить здесь какую-то деятельность, они пожалеют об этом. Это не угроза. Они пожалеют не потому, что мы кому-то угрожаем. Мы как раз никому не угрожаем. Они пожалеют потому, что Россия – страна с огромными возможностями, реально. Многие жалеют, что приходится уходить. Это все проявление того внутреннего состояния этих стран, которые не могут принимать суверенных решений", – заявил Путин.
Обстановка
- Настоящие союзники Украины продолжают высказывать поддержку нашей стране и отказываться от каких-либо переговоров с Путиным.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Путина. Если бы у него были государственные награды Украины, он бы их лишился. Однако подлежат конфискации земельные участки, которые теоретически могут быть у Путина в оккупированном Крыму.
- США получили ордер на арест двух самолетов российского миллиардера Романа Абрамовича из-за предполагаемого нарушения санкций.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"