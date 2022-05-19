Раскрыта схема перепродажи бронежилетов, которые предназначались для ВСУ

Служба безопасности Украины раскрыла масштабную схему хищения гуманитарной помощи, которая предназначалась для наших военных. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в своем Telegram-канале.
По данным следствия, преступники пытались незаконно продать более тысячи бронежилетов на общую сумму более 12 млн грн.
Бронежилеты были изготовлены в Украине одной из общественных организаций и через Черкасскую военную администрацию должны быть переданы на нужды украинских военных.
Но вместо того, чтобы передать по назначению, чиновники пытались продать их через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов. Сеть супермаркетов не называют, но она очень известна в Украине.
"Благодаря вмешательству СБУ в одной из торговых сетей была изъята часть этой продукции. Она будет передана ВСУ", – сообщили в СБУ.
Зарабатывают на войне
Не обходится и без таких дельцов, которые под видом гуманитарной помощи везут в Украину брендовую одежду. При осмотре микроавтобуса, приехавшего из Польши, было выявлено 30 ящиков новых футболок известных мировых производителей.
В Черновицкой области генеральный директор больницы присвоил автомобили скорой помощи, которые предназначались для ВСУ и медучреждения.
Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине