"Референдумы, "народные республики", аннексия: Подоляк рассказал, чем это грозит РФ

Подоляк подчеркнул, что Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области – это Украина

Михаил Подоляк отреагировал на создание псевдореспублик РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любые заявления РФ о якобы "референдумах и народных республиках" являются бессмысленными. По его словам, всего этого не будет. Подоляк подчеркнул, что будет только увеличение погибших оккупантов.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил на своей странице в Twitter.

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"Любые заявления России о "референдумах, народных республиках, присоединении той или иной оккупированной части" совершенно ничтожны. Ничего этого не будет, кроме одного – увеличение количества уничтоженных оккупантов. Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области – это Украина", – заявил Подоляк.

Подоляк: Войну мы закончим только при одном условии

Война с Украиной является очень кризисной для России. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации Михаил Подоляк в интервью изданию "Настоящее Время".

"Очевидно, что если все в таком режиме, как сейчас, – позиционная война, плюс мощнейшее санкционное давление – будет продолжаться, то Россия будет иметь чрезвычайно тяжелое положение. Не только репутационно и финансово, но и в историческом разрезе будет иметь крайне тяжелую ситуацию", – сказал советник главы Офиса Зеленского.

Также Подоляк рассказал, на каких условиях настаивает украинская сторона во время переговоров с Россией.

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"Мы закончим войну только при одном условии – что все войска Российской Федерации полностью уходят с территории Украины, освобождая все населенные пункты", – подчеркнул он.

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