"Война стала очередным сериалом": Подоляк рассказал, как остановить Россию

Советник главы ОП призвал Запад сделать два шага

Михаил Подоляк сказал, как Запад может остановить войну / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал ЕС предпринять шаги для прекращения войны России в Украине. Об этом он написал в Twitter.

"Битва за Донбасс", ІІ сезон. Война в Украине стала для многих в мире очередным сериалом Netflix. С главными и второстепенными героями, сюжетными линиями и интригой перед новой серией. "Властелин колец"? "Игра престолов"? Битва за Хогвартс? "Черное зеркало"? Только есть одно "но". У нас нет актеров, люди гибнут по-настоящему, а шоураннеры не гарантируют хеппи-энд – каждая серия пишется кровью украинских воинов!" — заявил он.

Подоляк назвал, что может повлиять на Россию.

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"Но в отличие от сериала, здесь вы можете помочь остановить зло. Попросите правительство об оружии для Украины и эмбарго на российскую нефть. Европейский Союз знает рецепт победы", — отметил он.

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