Резников рассказал, какое новое оружие Украина получила от Запада

Благодаря военной помощи от наших западных партнеров украинские военные успешно отбивают атаки врага. Об этом рассказал министр обороны Алесей Резников, сообщает в Telegram-канале пресс-служба Минобороны.
По его словам, на передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии: гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR. Кроме того, пополняется парк артиллерии 155-мм калибра. В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций.
Кроме того, Резников рассказал, что береговая оборона Украины будет усилена ракетами Harpoon.
"Уверен, что боевое братство "Гарпунов" и наших "Нептунов" поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе надежно защитить нашу Одессу. Предоставление этих ракет также явилось результатом сотрудничества нескольких государств, что позволило нам получить "Гарпуны" от датских партнеров с участием британских друзей. Я уже не раз отмечал британское лидерство и особые усилия моего друга и коллеги – великого друга Украины Бена Уоллеса", – отметил он.
По словам министра, среди последних поступлений более 100 американских БПЛА разных типов.
"За последние полтора месяца мы получили больше артиллерийских снарядов образца НАТО, чем есть в досягаемости снарядов советских образцов! Главное – мы уже получили больше, чем могут произвести в течение 6 месяцев все заводы дружественных стран, где остались линии по производству боеприпасов советского типа. И получим еще. А ведь количество артиллерийского вооружения будет увеличиваться", – рассказал он.
Новейшее оружие предоставляют Дания, Великобритания, Нидерланды, к этому процессу присоединятся и другие государства.
Военная помощь для Украины
- США с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину начали активнее предоставлять нашему государству финансовую помощь.
- В то же время Вашингтон провел переговоры с Киевом об опасности эскалации, к которой могут привести удары по территории глубоко внутри РФ. Хотя США не накладывают четкие географические ограничения на использование ВСУ своего оружия, Штаты стремятся достичь общего понимания опасности эскалации.
- Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что 20 стран решили направить Киеву дополнительную военную помощь.
- США передадут Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Они войдут в новый пакет помощи в размере 40 млрд долларов, недавно одобренный Сенатом. Очередной пакет оборонной поддержки Украины будет содержать вооружение и технику на общую сумму около $100 миллионов.
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