"РФ – страна-террорист". Ермак выдвинул требования лидерам стран G7

Глава Офиса президента считает, что наша борьба сегодня – это борьба и западных стран

Андрей Ермак обратился к лидерам западных стран. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Офиса президента Андрей Ермак в своей колонке для западных СМИ обратился к лидерам стран G7, которые сегодня на саммите рассматривают дальнейшие действия по поводу России. По его словам, Украина должна быть отстроена за средства, конфискованные у РФ.

Об этом Ермак написал в своем Telegram-канале.

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Что сказал Ермак?

Украина должна быть отстроена за средства, конфискованные у россии. Это будет правильно. Но для победы, тех санкций, которые сейчас есть, недостаточно. Их нужно усиливать.

Я понимаю, что нынешние санкционные ограничения много стоят нашим союзникам. Я также знаю, что некоторые начинают задумываться, стоит ли оно их усилий. Я подозреваю, что кто-то может считать, что вторжение в Украину – это не что иное, как ссора в далекой стране, между людьми, о которых они ничего не знают. Но наша борьба сегодня – это борьба и западных стран. Ибо наши потерянные жизни станут потерянными жизнями европейцев, если мы проиграем.

Если россия победит, безопасность Запада и мировой порядок, основанный на поддерживаемых правилах, будут разрушены. И россия не остановится.

Я четко говорю это нашим друзьям, собравшимся сегодня на саммите G7. Сейчас мы можем победить россию с помощью широкомасштабных санкций и усиления военной поддержки Украины. Чтобы положить конец этому конфликту, нам нужен военный паритет с РФ, который должен предоставить Украине возможность противостоять обычной агрессии и сделать ее цену неприемлемой для россии.

Санкции. Западу нужно удвоить действие существующих ограничений. Нужно усилить энергетические санкции, распространить их на экспорт газа, ввести ограничения для всей банковской системы россии.

Россия должна быть признана страной – спонсором терроризма за все преступления в Украине.

Нам нужно показать силу в вопросе разблокирования наших портов. И дать Украине больше тяжелого оружия.

Если этого не делать, россия поймет это как слабость, и она не остановится. Сегодня необходима сила, чтобы победить Кремль.

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