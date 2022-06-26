"РФ – страна-террорист". Ермак выдвинул требования лидерам стран G7

Глава Офиса президента Андрей Ермак в своей колонке для западных СМИ обратился к лидерам стран G7, которые сегодня на саммите рассматривают дальнейшие действия по поводу России. По его словам, Украина должна быть отстроена за средства, конфискованные у РФ.
Об этом Ермак написал в своем Telegram-канале.
Что сказал Ермак?
- Украина должна быть отстроена за средства, конфискованные у россии. Это будет правильно. Но для победы, тех санкций, которые сейчас есть, недостаточно. Их нужно усиливать.
- Я понимаю, что нынешние санкционные ограничения много стоят нашим союзникам. Я также знаю, что некоторые начинают задумываться, стоит ли оно их усилий. Я подозреваю, что кто-то может считать, что вторжение в Украину – это не что иное, как ссора в далекой стране, между людьми, о которых они ничего не знают. Но наша борьба сегодня – это борьба и западных стран. Ибо наши потерянные жизни станут потерянными жизнями европейцев, если мы проиграем.
- Если россия победит, безопасность Запада и мировой порядок, основанный на поддерживаемых правилах, будут разрушены. И россия не остановится.
- Я четко говорю это нашим друзьям, собравшимся сегодня на саммите G7. Сейчас мы можем победить россию с помощью широкомасштабных санкций и усиления военной поддержки Украины. Чтобы положить конец этому конфликту, нам нужен военный паритет с РФ, который должен предоставить Украине возможность противостоять обычной агрессии и сделать ее цену неприемлемой для россии.
- Санкции. Западу нужно удвоить действие существующих ограничений. Нужно усилить энергетические санкции, распространить их на экспорт газа, ввести ограничения для всей банковской системы россии.
- Россия должна быть признана страной – спонсором терроризма за все преступления в Украине.
- Нам нужно показать силу в вопросе разблокирования наших портов. И дать Украине больше тяжелого оружия.
- Если этого не делать, россия поймет это как слабость, и она не остановится. Сегодня необходима сила, чтобы победить Кремль.
Ранее мы сообщали, что в США рассказали о трех ключевых целях саммитов НАТО и G7 — все касаются Украины.