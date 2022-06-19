Ткаченко напомнил G7 про культуру и медиа Украины

Еще два направления нуждаются в поддержке западных партнеров

Министр акцентировал внимание ведущих стран мира на проблемах / Коллаж "Сегодня"

Сейчас в тяжелый период борьбы Украины за свою независимость и европейские ценности поддержки требует также наша культура и медиа. Акцент на этом поставил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, который принял участие в онлайн-встрече министров медиа и культуры стран G7.

Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

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Что известно

Во время встречи Александр Ткаченко рассказал и показал видео о российских военных преступлениях в Украине: как Россия убивает украинцев, ведет агрессивную информационную войну, вкладывая в это огромные средства, и вообще пытается стереть с лица земли украинскую культуру и идентичность. В этих условиях, отметил министр, международные партнеры должны оказать реальную поддержку украинским медиа и работникам сферы культуры.

"Призвал самые крупные и сильные демократии мира переходить к реальным действиям и реальной поддержке, которая будет выражаться именно в деньгах, которые будут идти на конкретные потребности в Украине: на поддержку наших медиа, которые работают уже 116 суток круглосуточно и без прибыли в Украине и на поддержку сферы культуры и ее работников в Украине. Нам нужна поддержка наших людей и реальная помощь партнеров здесь – в Украине", – заявил министр.

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