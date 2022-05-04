Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетный обстрел 3 мая ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

РФ за сутки 34 раза ударила по Луганской области: разрушены дома, есть погибшие (фото)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 мая, 08:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Особенно сильно пострадала Попасная – враг пытается уничтожить город
Спасатели ликвидируют последствия обстрелов военными РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Спасатели ликвидируют последствия обстрелов военными РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

По Северодонецку, Рубежному, Лисичанску и Золотому-4 в Луганской области нанесены ракетно-бомбовые удары, за сутки погибли два человека.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Реклама

Фото: Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай

По его словам, оккупанты проводили штурмовые действия в районе Попасной, где продолжаются бои,

"Вчера каждый наш город страдал от врага. Четыре населенных пункта выдержали ракетно-бомбовые удары. Попасную россияне не просто разрушают – они удаляют ее с карты Луганщины как населенный пункт. 34 раза враг ударил по жилым районам области", – говорится в сообщении.

Реклама

Гайдай также рассказал, что погибли два человека – женщина из Лисичанска и мужчина из Попасной. Ранены две женщины из Лисичанска.

Фото: Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай

Кроме того, оккупанты совершили 10 артобстрелов Лисичанска, восемь – Северодонецка, еще 10 – Попаснянской и Горской громад.

Реклама

Повреждены 45 домов и других объектов. Четыре дома в Северодонецке, 12 – в Лисичанске, семь – в Орехове, шесть – в Рубежном, четыре – в Горском, четыре – в Попасной, два – во Врубовке.

Фото: Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай

Читайте другие новости "Сегодня":

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Узнать!
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 4 мая
1
Личный состав 24 500
Личный состав
2
Самолеты 194
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1077
Танки
5
ББМ 2610
ББМ
6
Артиллерия 491
Артиллерия
7
Средства ПВО 81
Средства ПВО
8
РСЗО 163
РСЗО
9
БПЛА 303
БПЛА
10
Корабли/катера 10
Корабли/катера
11
Транспорт 1867
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Спас Киев от техногенной катастрофы… Андрей Никончук - солдат ракетно-зенитного подразделения, защищавшего Киевскую ГЭС. Благодаря точности и хладнокровности “зенитчика” нашим ПВО удалось уничтожить множество воздушных целей, в том числе и ракет, которые были направлены на разрушение ГЭС. Погиб в результате вражеского обстрела. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

38351.76

Binance Coin (BNB)

387.71

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

100.42

Theta (THETA)

2.32

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
37,84
36,04
40,56
32,47
37,84
36,04
40,65
30,98
-
36,09
40,65
30,37
-
35,86
40,59
30,00
-
-
42,68
31,81
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
31,47
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
31,46
-
36,29
40,65
30,37
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,77 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Education Ua
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.83

Твоя карта
Предсказание на неделю
Получить карту
Insta News
После визита Украины
Анджелина Джоли

«Влияние войны на целое поколение украинских детей просто опустошает»

Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Опрос
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять