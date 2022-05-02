Оккупанты грабят больницы в Луганской области, оборудование вывозят в Россию – Гайдай

Мародерство российских войск вышло на новый уровень, история с больницами – показательна

Сергей Гайдай рассказал, как оккупанты вывозят из больниц оборудование / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты на захваченных территориях Луганской области грабят больницы, вывозя из них ценное оборудование.

Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай в эфире проекта "Україна разом" на YouTube-канале "Україна 24".

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По словам Гайдая, история с больницами – очень показательна.

"Освободители" в виде орков приходят с огромными глазами, смотрят на сверхсовременное оборудование, которое мы в прошлом году поставили в наши больницы типа МРТ или КТ ведущих фирм – General Electric или еще каких-то. Действительно, очень дорогостоящее, очень современное крутое оборудование. Они свое удивление не могут как-то скрыть, видят, что это что-то невероятное. А потом, через пару дней, они просто демонтируют и увозят себе в свою "чудесную" Россию или на оккупированные территории в Луганск, где с оборудованием огромные проблемы. Вот такие "освободители", – рассказал он.

Оккупанты уничтожают больницы и терроризируют медиков

Российские военные уничтожают медицинскую инфраструктуру на оккупированных территориях, сообщает украинская разведка.

На оккупированных территориях закрываются учреждения, недостает врачей, а также запрещено доставлять лекарства с подконтрольных Украине территорий. Из инфекционного отделения Старобельска (Луганская область) вывезено все оборудование, предоставленное с 2014 года по программам международных доноров и правительства Украины.

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Кроме того, помещения больниц заполняют ранеными россиянами. Медицинский персонал принуждают работать на оккупантов, а украинские граждане остаются без медицинской помощи.