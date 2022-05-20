Страна
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Россия готовит в Сумской области провокации с "блуждающими минометами"

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 мая, 10:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Оккупанты придумали оправдание атак по приграничным населенным пунктам
Россия готовит провокации в Сумской области.
Россия готовит провокации в Сумской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные могут устроить провокации в Сумской области. Они попытаются обвинить украинских военных в обстрелах приграничных населенных пунктов России. В результате – открыть огонь по гражданским украинцам вдоль границы.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Реклама

Оккупанты готовят провокации с использованием "блуждающих минометов". Для оправдания обстрелов жилых домов оккупантами минобороны РФ дезинформирует о провокациях вроде бы со стороны украинских военных.

"По легенде Кремля, в Сумской области из приграничных России населенных пунктов украинские военные вроде бы "планируют обстрелять территорию РФ". Поэтому, как оправдывается минобороны России, армии РФ придется ответить на провокацию", – сообщили в СНБО.

Центр противодействия дезинформации констатирует, что пропаганда России снова пытается переложить на ВСУ ответственность за обстрелы гражданской инфраструктуры. Гражданских призывают быть особенно внимательными и не пренебрегать сигналами тревоги.

Оккупанты усилили обстрелы Сумской области

Только 18 мая россияне вели огонь почти вдоль всей границы Сумщины. Под огнем были Глуховская, Великописаревская, Белопольская, Путивльская общины. Всего до 20 прилетов из тяжелой артиллерии. Русские обстреливали линию границы по САУ, минометам. Массированный обстрел из артиллерии и стрелкового оружия длился несколько часов.

Реклама

Наши войска отвечали на враждебные действия. По предварительным данным, потерь и потерпевших нет.

19 мая около половины шестого вечера было 10 взрывов на Глуховщине. Около 20 часов в Великописаревской общине 6 миноментных прилетов от россиян. Почти в 22 с территории России работали САУ по Белопольщине. В то же время по территории Путивльской общины с территории России враг открывал автоматные очереди. Около 22 из России был артобстрел территории Белопольского общества. Массированный обстрел из артиллерии и стрелкового оружия длился около получаса. Почти в 22:30 враг с территории России открыл огонь из САУ по территории Путивльской общины.

Читайте также:

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробности
💵 помощь во время войны
Еще больше льгот
Save Mariupol Azovstal! Right now!
Детали эвакуации
Хроника обстрелов
Подробностси
💙💛 Украинцы за границей
Как выжить?
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости в Украине
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
❤️ "Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:00 20 мая
1
Личный состав 28700
Личный состав
2
Самолеты 204
Самолеты
3
Вертолеты 168
Вертолеты
4
Танки 1263
Танки
5
ББМ 3090
ББМ
6
Артиллерия 596
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 200
РСЗО
9
БПЛА 460
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2162
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин
Честный прогноз
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29982.67

Binance Coin (BNB)

306.89

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

69.53

Theta (THETA)

1.26

Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
23:55
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
39,79
43,25
-
-
42,00
44,00
-
-
-
44,38
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Happy Birthday 🥳
Звездные именниники
24 мая Руслана, 49 лет
24 мая Руслана, 49 лет
26 мая Ленни Кравиц, 58 лет
26 мая Ленни Кравиц, 58 лет
26 мая Хелен Бонэм Картер, 56 лет
26 мая Хелен Бонэм Картер, 56 лет
28 мая Кайли Миноуг, 54 года
28 мая Кайли Миноуг, 54 года
31 мая Колин Фаррел, 46 лет
31 мая Колин Фаррел, 46 лет
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.77

Тренд на вышиванку
Должна быть у каждого в гардеробе
В красных оттенках

В красных оттенках

В национальной стилистике

В национальной стилистике

В черных оттенках

В черных оттенках

Где купить?

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять