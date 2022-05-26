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Россия массово похищает и вывозит украинских детей: в ООН озвучены ошеломительные данные

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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26 мая, 07:50
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Украина в ООН назвала цель оккупантов, ради которой они депортируют детей
Россия депортирует украинских детей.
Россия депортирует украинских детей. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия похищает украинских детей и перевозит на свою территорию. Цель оккупантов – не только захватить Украину, но и уничтожить украинскую нацию. В общей сложности на территорию Российской Федерации депортировали более 230 тысяч детей.

Об этом говорится в заявлении украинской делегации в ООН, которое в среду зачитал советник Постпредства Украины при ООН Сергей Дворник, сообщает "Укринформ".

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По его словам, Россия пытается лишить Украину молодого поколения.

"Похищение, по меньшей мере, 230 тысяч украинских детей в числе 1,4 млн граждан Украины, насильственно депортированных в Россию, является преступлением, направленным на уничтожение украинской нации путем лишения ее молодых поколений, что является современным проявлением колониализма", – отметил Дворник.

Он добавил, что в результате ракетных и артиллерийских обстрелов украинских городов погибли десятки тысяч мирных жителей, многие получили ранения. Почти 220 тысяч человек потеряли свои дома.

Миллионы граждан были вынуждены покинуть оккупированные или пострадавшие от войны территории. 8 млн стали внутренне перемещенными лицами, 6,5 млн выехали из Украины как беженцы.

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"Мы не сомневаемся, что в российских военных стратегиях этот кризис беженцев был предусмотрен как один из успешных результатов войны. Равно как и продовольственный кризис", – заявила Украина в ООН.

Дворник также констатировал, что Россия целенаправленно нападает на гражданское население в рамках своей военной стратегии в стиле нацизма.

Сколько детей погибли в результате войны

Ювенальные прокуроры подсчитали, что в Украине в результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 25 мая как минимум 671 ребенок пострадал. Из них погибли 238 детей. Еще более 433 ранены.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 149, Киевской – 116, Харьковской – 104, Черниговской – 68, Луганской – 50, Херсонской – 49, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

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