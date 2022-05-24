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СБУ рассказала, как оккупанты заставляют шпионить украинских детей

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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24 мая, 14:19
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В ведомстве предупредили, что популярные детские мобильные игры могут быть опасны
Оккупанты используют детские мобильные игры для шпионажа
Оккупанты используют детские мобильные игры для шпионажа / Фото: Коллаж: Сегодня

Спецслужбы России используют игры на смартфонах, чтобы вербовать украинских детей и заставлять их собирать информацию для оккупантов.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины на своей странице в Facebook.

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По данным СБУ, в одном из приложений участникам предстоит искать так называемые "коробки" с виртуальными призами, которые можно обменять на электронные деньги. При прохождении маршрута дети осуществляют фотофиксацию местности, объектов военной и критической инфраструктуры на территории разных населенных пунктов.

"При этом доступ к администрированию этого приложения имеет подконтрольная спецслужбам РФ ІТ-компания, которая зарегистрирована в одной из европейских стран и занимается распространением интерактивных платформ. Таким образом, враг "втемную", то есть без их ведома, использовал украинских детей для сбора информации о расположении стратегически важных объектов", – говорится в сообщении.

В частности, в Кировоградской области были задержаны два подростка, которые фотографировали блокпосты, элеваторы и транспортные пути.

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"СБУ предпринимает комплексные меры по блокированию вражеского вмешательства в электронные системы официальных мобильных приложений и привлечению к ответственности виновных лиц", – отметили в ведомстве.

Яндекс шпионил за пользователями и отсылал данные в Россию

Российская компания Яндекс внедрила в приложения для мобильных устройств на iOS и Android код, который позволяет отправлять информацию о пользователях на серверы в РФ.

У Яндекса есть программный код в виде комплекта для разработки программного обеспечения или SDK под названием AppMetrica. Многие из них предлагаются "бесплатно" в обмен на доступ к пользовательским данным, которые помогают таргетировать рекламу.

Общее количество установок приложений, включающих AppMetrica SDK, исчисляется сотнями миллионов. Интересно, что среди них есть семь приложений VPN, разработанные специально для украинской аудитории. Кстати, некоторые разработчики приложений начали удалять AppMetrica из своих приложений после вторжения России в Украину. И наоборот, более 2000 приложений добавили AppMetrica SDK после вторжения в Украину, в том числе несколько приложений, предназначенных для отслеживания украинских пользователей.

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Кристина Дмитренко - 22-летняя биатлонистка, чемпионка Юношеских Олимпийских игр, в рядах Нацгвардии защищает Украину от российских оккупантов. “Пусть я временно и сменила винтовку для биатлона на автомат, но какое бы оружие ни было в моих руках, нахожусь я на соревнованиях или в армии – буду стоять до конца. А стрелять я умею!” - говорит чемпионка.
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