Россия ударила ракетами по ТРЦ в Кременчуге, там было более тысячи гражданских – Зеленский

На месте продолжают работать спасатели

Зеленский сообщил об ударе по ТРЦ в Кременчуге. / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты ударили ракетами по торговому центру в Кременчуге, где было свыше тысячи гражданских. ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара. Число жертв пока неизвестно.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Президент уточнил, что на территории торгового центра не было никаких военных объектов.

"Количество жертв невозможно даже представить. Никакой опасности для российской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов. Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно", – отметил Зеленский.

Что известно о ракетном ударе по Кременчугу

27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу Полтавской области. По предварительным данным, удар пришелся в очень людное место. Поэтому, к сожалению, большое количество погибших, сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

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Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о большом количестве погибших. Сейчас на месте удара много пожарных и автомобилей скорой помощи.

Начальник Полтавской ОВ Дмитрий Лунин также сообщил ракетный удар по ТРЦ с людьми в Кременчуге.

"Очередное военное преступление россиян. Преступление против человечности. Это нескрываемый и циничный акт террора против мирного населения. Россия – государство террорист", – написал он и опубликовал фото с места происшествия.

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Удар по ТРЦ в Кременчуге. Фото: Дмитрий Лунин

Ранее мы писали, что утром 26 июня в Киеве раздалось несколько взрывов. Ракетный удар был нанесен по Шевченковскому району столицы.

Напомним, накануне оккупанты выпустили полсотни ракет по украинским городам, есть погибшие.