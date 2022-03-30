Россия выводит из Украины поломанную технику – Генштаб

За сутки только в одной воинской части похоронили 200 российских солдат

Очень много техники оккупантов вышло из строя во время "победного" марш-броска / Коллаж "Сегодня"

В среду, 30 марта, на 35-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению противник продолжал вести бои, не оставлял попытки прорыва нашей защиты и вывозил свою технику.

Об этом говорится в свежей сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном в Фейсбуке.

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Ситуация в регионах

Генштаб подтвердил ранее поступившую информацию, что с территории Киевской и Черниговской областей происходит частичный отвод отдельных подразделений вооруженных сил Российской Федерации.

"Враг испытывает существенные трудности с введением в боевой состав техники, снимаемой с долгосрочного хранения. Так, по имеющейся информации, в 163-м танковом полку из состава 150-й мотострелковой дивизии обнаружено значительное количество нетрудоспособной техники. Противником рассматривается возможность транспортировки неисправной техники на временно оккупированные территории Донецкой области с помощью тягачей для дальнейшего ее восстановления", – говорится в сообщении Генштаба.

Потери противника

По имеющейся информации Генштаба, 28 марта в пункте постоянной дислокации 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады армии России прошла церемония прощания с погибшими военнослужащими. Их число ориентировочно составляет 200 человек.

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Роль Беларуси

"Самопровозглашенное руководство Республики Беларусь продолжает отрицать участие в войне против Украины, беспрепятственно предоставляя территории для размещения подразделений вооруженных сил российской федерации, аэродромную и транспортную сети, а также места расположения пусковых установок крылатых и баллистических ракет. В то же время в соответствии с международными правовыми актами, как агрессор может рассматриваться "страна, предоставляющая свое воздушное пространство, свою территорию для нанесения ударов по третьей стране", - говорится в сводке.

Также Беларусь предоставляет российским оккупантам возможность пользоваться сетью лечебных заведений на своей территории. В последние сутки в населенный пункт Наровля Гомельской области с территории Украины доставили большое количество раненых российских военнослужащих.

Из других источников

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко ранее сообщил, что в сторону границы с Россией направились две колонны вражеской армии, которые ранее стояли недалеко от Броваров и базировались в районе Новой и Старой Басани.

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Командующий войсками оперативного командования ''Запад'' генерал-майор Сергей Литвинов сообщил, что сейчас однако из главных целей – защита национальных интересов, а также развитие независимого и сильного государства.