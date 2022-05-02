Россиянам внушили, что украинцев надо ненавидеть: главные заявления властей за 2 мая

Россия убивает не только украинцев, но и мнения россиян, несогласных с политикой Путина

Зеленский: "Общество РФ нас ненавидит, потому что по телевизору сказали, что есть за что ненавидеть". Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 68-й день полномасштабной войны с Россией. Украинским властям наконец удалось начать эвакуацию людей c завода "Азовсталь" в Мариуполе. Тем временем оккупанты пытаются наступать на востоке и юге, но несут потери.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 2 мая.

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Президент Украины подвел итоги 67-х суток войны против России

В ночь на 2 мая президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам и заявил, что украинским властям наконец удалось начать эвакуацию людей c завода "Азовсталь" в Мариуполе.

"После многих недель переговоров, после многих попыток, разных встреч, людей, звонков, стран, предложений. Наконец-то! Не было ни дня, чтобы мы не пытались найти такое решение, которое обеспечит спасение наших людей", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что впервые за все дни войны заработал "жизненно необходимый коридор" и было двое суток прекращения огня на этой территории. Удалось вывезти более ста гражданских – прежде всего женщин, детей, которые спасались от боевых действий на "Азовстали". Зеленский также поблагодарил всех, кто участвовал в процессе подготовки эвакуации – свою команду и партнеров из ООН и Международного комитета Красного Креста.

Украинский лидер рассказал, что провел переговоры со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая посетила Киев вместе с делегацией Конгресса. Политики поговорили об оборонных поставках, макрофинансовой помощи, санкционной политике и политическом взаимодействии с Соединенными Штатами.

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"Поблагодарил за возрождение исторической программы ленд-лиза, которая однажды уже помогла защитить свободу в Европе и может это сделать во второй раз. Обсудили конкретные направления – как может работать ленд-лиз, чтобы как можно больше усилить наше государство и помочь в борьбе за свободу. Также поблагодарил и за подготовку большого пакета помощи Украине на 33 миллиарда долларов. Обсудили, каким образом можем усилить санкции против России", – рассказал Зеленский, добавив, что за участие в защите свободы наградил госпожу Пелоси орденом княгини Ольги.

В Мариуполе начался второй этап эвакуации

В Мариуполе начался второй этап эвакуации жителей. Об этом заявил советник городского головы Петр Андрющенко информирует Telegram-канал Украина 24.

"Автобусы отправились из Мариуполя. По предварительной договоренности автобусы подберут людей в поселке Мангуш и Бердянске. Разрешено также присоединяться к колонне своим транспортом. Надеемся, что тысячи наших мариупольцев, застрявших по дороге из Мариуполя в Запорожье (их не пропускали оккупанты), сегодня вечером или завтра утром попадут в Запорожье", – сказал Андрющенко.

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Война в Украине – убийство другой точки зрения

Россия убивает не только украинцев, но и мнения россиян, несогласных с политикой Владимира Путина. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью австралийской программе "60 минут", опубликованном в Telegram-канале Офиса президента.

Украинский лидер отметил, что руководство России прекрасно понимает, что оно делает, создав мир, в котором нет иной точки зрения.

"Я не уверен, что они там сошли с ума. Я не думаю, что так легко сказать – "они ни к чему, потому что сошли с ума". Они понимают, что они делают. Они сделали мир, где им комфортно. И в этом мире они нас убивают. И никого не принимают, у кого есть другая точка зрения. Это убийство другой точки зрения", – сказал он.

По словам Зеленского, "сначала они сделали информационное поле в своем государстве, закрытое поле, когда есть только одно мнение, провластное.

"Они сделали это для общества, они туда его втянули и сами там находятся. Общество... нас ненавидит, потому что по телевизору сказали, что есть за что ненавидеть. Но мир не против людей в России. Мир не воспринимает политику Путина. Мир не воспринимает диктатуру", – сказал он.

Владимир Зеленский: "Российское общество нас ненавидит, потому что по телевизору сказали, что есть за что ненавидеть" / Фото: Офис Президента Украины

В Украине идет священная война

Представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева поздравила мусульман с праздником Рамазан-байрам. На своей странице в Facebook она отметила, что в этом году месяц Рамадан и праздник разговения пришлись на полномасштабную войну.

"Все наши молитвы о скорейшем завершении войны и нашей победе, Аллах на нашей стороне, потому что это священная война, потому что мы защищаем нашу землю. Пусть Бог примет все наши молитвы", – написала Ташева.

Украинский "Байрактар" потопил два военных катера оккупантов

Украинские военные при помощи беспилотника "Байрактар" 2 мая уничтожил два российских военных катера типа "Раптор" возле острова Змеиный. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей странице в Facebook

"Сегодня на рассвете у острова Змеиный были уничтожены два российских катера типа "Раптор". Работает "Байрактар". Вместе к Победе!" - написал Залужный.

Оккупанты пытаются наступать на востоке и юге, но несут потери

Российские оккупанты пытаются наступать на Донбассе, в Харьковской области и на юге. При этом противник терпит значительные потери, в частности на Донбассе за минувшие сутки было отбито 10 российских атак. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 29 апреля.

Отмечается, что Российская Федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательные действия в Восточной операционной зоне. На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории Беларуси.

Оккупанты продолжают обстрелы Харькова и населенных пунктов Уды и Прудянка. На Изюмском направлении враг наступает в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. На Донецком направлении группировка оккупационных войск ведет наступательные действия практически вдоль всей линии столкновения.

На Лиманском направлении противник оказывал огневое влияние на подразделения наших войск на рубеже Лиман – Северск с целью вытеснения их с занимаемых позиций и создания условий для наступления на Славянск.

"Враг несет значительные потери, особенно в артиллерии, и на суше. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены два танка, семнадцать артиллерийских систем, тридцать восемь единиц боевой бронированной техники и десять единиц автомобильной техники противника", – заявили в Генштабе ВСУ.

Потери российских оккупантов составляют 23 800 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 23 800 солдат и 1048 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.05 ориентировочно составили:

личного состава около 23 800 (+300) человек ликвидировано;

танков ‒ 1048 (+22) ед.;

боевых бронированных машин ‒ 2519 (+48) ед.;

артиллерийских систем – 459 (+8) ед.;

РСЗО – 152 (+1) ед.;

средств ПВО – 80 (+0) ед.;

самолетов – 194 (+2) ед.;

вертолетов – 155 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 1824 (+28) ед.;

кораблей/катеров – 8 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26);

специальной техники – 38 (+6);

крылатых ракет – 84 (+0).

Сообщается, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки были на Изюмском направлении.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что битва за Изюм может стать решающей и позволит ВСУ перейти в контратаку.

Также мы информировали, что начальник генштаба РФ Валерий Герасимов избежал обстрела в Изюме.