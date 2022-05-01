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Зеленский об эвакуации с "Азовстали": Впервые два дня настоящего прекращения огня

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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1 мая, 20:47
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По словам президента, удалось вывезти уже более ста гражданских лиц
Владимир Зеленский рассказал, как эвакуировали мариупольцев. Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский рассказал, как эвакуировали мариупольцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 1 мая, наконец-то удалось начать эвакуацию людей с "Азовстали" в Мариуполе. По его словам, это произошло после многих недель переговоров, многих попыток, разных встреч, звонков и предложений.

Соответствующее видеообращение глава государства опубликовал в Telegram-канале.

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"Не было ни дня, чтобы мы не пытались найти такое решение, которое обеспечит спасение наших людей. Сегодня впервые за все дни войны заработал этот жизненно необходимый коридор. Впервые было двое суток настоящего прекращения огня", – заявил Зеленский.

По его словам, удалось вывезти уже более ста гражданских лиц – женщин, детей, спасавшихся от боевых действий на "Азовстали" в Мариуполе. Учитывая все сложности процесса, первые эвакуированные прибудут в Запорожье завтра, 2 мая, утром.

"Там будет их встречать наша команда. Надеюсь, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывоз людей из Мариуполя. Планируем начать в восемь утра", – подчеркнул президент.

Главное из обращения Зеленского

  • "Будем и дальше делать все, чтобы эвакуировать наших людей с "Азовстали", из Мариуполя в целом. Организация таких гуманитарных коридоров – это один из продолжающихся элементов переговорного процесса. Он очень сложен. Но как бы сложно ни было, удалось спасти более 350 тысяч человек из районов боевых действий".
  • "Обсудил ключевые вопросы помощи нашему государству со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая посетила Киев вместе с делегацией Конгресса".
  • "Провели с госпожой Пелоси четыре часа очень предметных переговоров – как говорится, многоаспектных. В частности, об оборонных поставках, макрофинансовой помощи, санкционной политике, политическом взаимодействии с Соединенными Штатами Америки".
  • "Поблагодарил за возрождение исторической программы ленд-лиза, которая однажды уже помогла защитить свободу в Европе и точно может сделать это во второй раз. Обсудили конкретные направления – как может работать ленд-лиз, чтобы больше усилить наше государство и помочь в борьбе за свободу".
  • "Также поблагодарил и за подготовку крупного пакета помощи Украине на 33 миллиарда долларов США".
  • "Обсудили, каким образом можем усилить санкции против России так, чтобы наиболее эффективно побуждать ее к прекращению войны и ограничить любые возможности России обходить уже примененные и будущие санкции. Испытал поддержку наших инициатив".
  • "За весомый личный вклад в укрепление нашего взаимодействия и личное искреннее участие в защите свободы наградил госпожу Пелоси орденом княгини Ольги".
  • "Сегодня российские войска продолжили нанесение ударов по территории нашего государства. То, что они выбирают себе в мишени, еще раз доказывает, что война против Украины для российской армии – это война на истребление. Били по складам агропредприятий. Разрушили склад с зерном. Обстреляли также состав с удобрениями. Продолжили бить по жилым кварталам в Харьковской области, на Донбассе и т. д.".
  • "Подтягивают силы на юг страны, чтобы попытаться атаковать наши города и громады на Днепропетровщине".
  • "Вооруженные силы Украины отвечают захватчикам на все их удары. И будут отвечать дальше, пока оккупанты не покинут нашу землю".
  • "Только за 67 дней полномасштабной войны уже 143 нашим воинам присвоено звание Герой Украины. Более 10 600 защитников и защитниц отмечены государственными наградами Украины".

Арахамия об эвакуации с "Азовстали": Это самая тяжелая операция с начала войны

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия записал видео с вице-премьером Ириной Верещук по случаю эвакуации людей с "Азовстали" в Мариуполе. По его словам, была проведена "самая тяжелая операция с начала войны". Соответствующее видеообращение Арахамия опубликовал в своем Telegram-канале.

Как рассказал глава фракции "Слуга народа", две недели назад операция по эвакуации казалась невозможной, а неделю назад – маловероятной.

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"Сейчас уже могу сказать, что частичная эвакуация мирных жителей с "Азовстали" прошла успешно. Более 100 украинцев, среди которых дети, женщины, пожилые люди, наконец в безопасности. Впереди еще много работы и много людей. Однако Украина еще раз доказала, что не оставляет своих граждан в беде. Даже если это ад", – подчеркнул Арахамия.

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