Россияне атаковали Десну, есть погибшие и раненые

По поселку ударили ракетами

Россияне обстреляли ракетами поселок, где находится учебный центр ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 17 мая российские оккупанты нанесли ракетные удары по поселку Десна в Черниговской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. Сейчас там работают спасатели и правоохранители, сообщил он.

Предварительно есть погибшие и много раненых. Детали Чаус пообещал сообщить позже.

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Фото: facebook.com/aleksandr.shulman1

"Это говорит о том, что война не закончилась, война не ушла с Черниговщины. Поэтому обращаюсь ко всем жителям Черниговской области — будьте бдительными и осторожными, обращайте внимание на все сигналы, которые объявляются о воздушной тревоге", — сказал глава ОВА.

Что находится в поселке Десна

Поселок, по которому ударили россияне, был основан в 1960 году на месте дислокации 5-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии. Также там находится военный госпиталь. На базе дивизии действует окружной учебный центр подготовки младших специалистов танковых войск. Подготовка военнослужащих осуществляется на базе 11 парков боевых машин в оборудованных классах 7 учебных корпусов.

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Помимо дивизии, в поселке есть множество гражданских обїектов — амбулатория, общеобразовательная школа, гимназия, 3 детсада, отделения двух банков. Также работает обувная фабрика.

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