В Генштабе назвали потери России на 17 мая

Украинские военные успешно уничтожают технику и живую силу оккупантов

Захватчики теряют личный состав и технику в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают нести потери на территории Украины. За последние сутки ВСУ уничтожили 200 человек личного состава, один самолет, два вертолета, семь танков и другую технику врага. Подробные данные обнародовал генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.05 ориентировочно составили:

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личного состава – около 27900 (+200) человек,

танков ‒ 1235 (+7) единиц,

боевых бронированных машин ‒ 3009 (+35) единиц,

артиллерийских систем – 578 (+1) единиц,

РСЗО – 198 (+3) единиц,

средств ПВО – 90 (+1) единиц,

самолетов – 201 (+1) единица,

вертолетов – 167 (+2) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 (+9) единиц,

крылатых ракет – 97 (+0) единиц,

корабли /катера – 13 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2109 (+8) единиц,

специальной техники — 43 (+1) единицы.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Лиманском и Запорожском направлениях. Данные о потерях врага уточняются, отметили в Генштабе.

Ситуация в Украине

Ранее в Генштабе рассказали, что противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия сосредоточены на Донецком направлении. Вражеская авиация обстреливала объекты гражданской и военной инфраструктуры на востоке и промышленные объекты в глубине территории Украины.

По ряду направлений противник предпринимал безуспешные попытки атак. На некоторых направлениях происходит перегруппировка и попытки пополнения резервов.

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