Россия нанесла три удара по Миргороду

Последствия от атак российских оккупантов выясняют

Предварительно пострадавших от обстрелов нет. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты нанесли три удара по инфраструктуре в Миргороде Полтавской области.

Об этом сообщил в Telegram начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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Какая ситуация

"Три "прилета" по инфраструктуре в Миргороде. Последствия от вражеских ударов выясняются. Предварительно – пострадавших нет. Не постим никаких фото!" – написал он.

Кроме этого, Дмитрий Лунин призвал людей сохранять спокойствие и не игнорировать воздушную тревогу.

Напомним, российские военные нанесли ракетные удары по Полтавской области. В результате обстрелов повреждены инфраструктурный объект и жилые дома.

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