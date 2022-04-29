Российскому генералу, приказавшему бомбардировать Ровенскую область, сообщили о подозрении

Приказы отдавались пилотам боевых самолетов РФ, вылетавших с белорусского аэродрома Барановичи

Генералу РФ объявили подозрение за бомбежку в Ровенской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российскому генералу, отдал приказ о бомбардировке нефтебаз в Ровенской области, сообщили о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Речь идет о командующем 11 армией военно-воздушных сил РФ. Ему заочно сообщили о подозрении в ведении агрессивной войны, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст.110, ч.1 ст.438 KK Украины).

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По данным следствия, генерал-лейтенант, командующий 11 армией ВВС РФ, в марте 2022 года отдал приказы на бомбардировку территории Украины, в том числе нефтебаз на территории Ровенской области.

Приказы были доведены командирами до пилотов боевых самолетов РФ, вылетавших с аэродрома Барановичи в Беларуси и, без пересечения воздушного пространства Украины, осуществляли ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры Ровненской области.

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