С начала войны российские военные убили 161 ребенка – Денисова

В украинских городах российская армия продолжает вести активные боевые действия

Также из-за войны пострадали более 200 детей / Коллаж "Сегодня"

С начала вторжения Российской Федерации в Украину умер 161 ребенок. Также пострадали еще 264 ребенка, однако фактическое количество погибших и раненых детейустановить невозможно.

Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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"По состоянию на 8 часов 4 апреля 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, требующих подтверждения, с начала вторжения Российской Федерации в Украине погиб 161 ребенок и пострадали 264 ребенка", - говорится в сообщении.

Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно. Все из-за того, что в украинских городах российские войска ведут активные боевые действия.

Оккупанты используют детей как живой щит

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило в Facebook, что зафиксированы случаи, когда российские оккупанты используют украинских детей как живой щит для военной техники.

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По сообщениям местных жителей, в селе Новый Быков Черниговской области оккупанты взяли в заложники и посадили в грузовики местных детей. Как отмечается, цель их действий – страхование колонны военной техники на марше.

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