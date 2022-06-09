Кулеба надеется на чудо во время саммита НАТО – что он имеет в виду

Генсек НАТО считает, что Мадридский саммит станет самым важным для Альянса. Мы разобрались, окажется ли он решающим для Украины

Несмотря на отсутствие предпосылок, Украина ожидает от саммита НАТО "чуда". Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел брифинг для журналистов, на котором сделал интригующее заявление. Глава МИД анонсировал новый саммит НАТО, сказав, что ждет от него "чуда" для Украины. И добавил, что говорит это совершенно реалистично. Сайт "Сегодня" выяснил, что обсудят участники Альянса и попытался разобраться, на какое чудо может рассчитывать наша страна.

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Что сказал Кулеба

В среду, 8 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам, что Украина ожидает от саммита НАТО "чуда", но тут же добавил, что предпосылок для этого нет.

"Мое реалистическое ожидание от саммита НАТО – это то, что произойдет чудо. Если оно произойдет – я буду счастлив. Пока я предпосылок для этого не вижу", – сказал Кулеба.

Какое именно чудо может произойти, министр не рассказал, отметив лишь, что вопрос касается позиции НАТО по отношению к Украине.

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Кто примет участие в саммите НАТО и что обсудят

Саммит НАТО пройдет с 28 по 30 июня в Мадриде. Как сообщила в интервью радиостанции Cadena SERминистр обороны Испании Маргарита Роблес, на мероприятии будет присутствовать президент США Джо Байден. Помимо стран НАТО, Швеции и Финляндии, подтвердили также свое участие премьер-министры и президенты Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи.

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Представители Украины вряд приедут на мероприятие, но, возможно, наша страна будет участвовать в саммите НАТО онлайн.

"По формату участия Украины в саммите мы работаем сейчас с Испанией, принимающим государством, и определяемся с оптимальным форматом, потому что у нас есть определенные ограничения, связанные с путешествиями, у них есть определенные ограничения, связанные с позицией Венгрии. Какой-то формат придумаем, что-то произойдет обязательно", – рассказал Кулеба.

Ожидается, что участники встречи обсудят возможности реализации программы "НАТО-2030", цель которой – сдерживание будущих угроз, в том числе "растущей агрессивности России", демонстрации Китаем "силы в экономике и военной сфере", а также нестабильность в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

В саммите НАТО примет участие президент США Джо Байден. Фото: securityconference.org

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете ABC, в первую очередь члены Альянса пересмотрят свою позицию в отношении России и Китая.

"Мадридский саммит будет иметь чрезвычайно важное значение. Новая стратегическая концепция, которую мы примем, будет отражать новую реальность безопасности. Например, нынешняя стратегическая концепция относится к России как к стратегическому партнеру и не упоминает Китай. Теперь, безусловно, мы обсудим агрессивные действия РФ, а также влияние подъема Китая на нашу безопасность. Мадридский саммит станет одним из наших самых важных саммитов", – подчеркнул Столтенберг.

Йенс Столтенберг: "Мадридский саммит станет одним из наших самых важных саммитов" / Фото: НАТО

В контексте вопроса агрессии России на саммите НАТО обсудят вопрос Украины. Но, на какое чудо намекал Дмитрий Кулеба, который, как опытный дипломат, никогда ничего не говорит просто так?

Координация поставок оружия

По мнению политолога Вадима Карасева, речь может идти о более серьезном подходе к оказанию Украине военной помощи.

"НАТО, как организация, не предоставляет Украине оружие, его предоставляют отдельные страны-члены Альянса. При этом их действия не скоординированы. Одни дают танки и артиллерию, другие – только каски, третьи готовы передать старое вооружение, но ждут, когда четвертые им за это отправят новое. Отличаются и позиции стран. Например Польша и Британия, выступают за передачу Украине тяжелого, ударного вооружения, а Франция и Италия настаивают на дипломатической работе. В результате Украина получает абсолютно разное оружие, малыми частями и с задержками, что приводит к потерям нашей армии на фронте", – говорит "Сегодня" Карасев.

Эксперт отмечает, что если на саммите будет решено, что НАТО начнет полностью координировать поставки оружия и четко распределит, что именно, в каком количестве и в какие сроки страны будут поставлять в Украину – это будет "чудом". В то же время Карасев считает, что вопрос координации поставок оружия будет "маленьким чудом", гораздо большим, по его мнению, было бы решение о предоставлении Украине самого современного натовского оружия.

"Запасы советского оружия заканчиваются, как в странах Восточной Европы, так и в Украине. Сегодня ВСУ нуждаются в современном стрелковом оружии, танках и артиллерии натовского стандарта. Если Альянс согласится нам его передать, это будет "чудом", – говорит нам политолог.

Вадим Карасев: "Координация поставок оружия будет "маленьким чудом". Фото: Facebook

План действий по членству в НАТО

Однако самым важным, но в то же время самым невероятным "чудом" Карасев называет План действий по членству в НАТО.

Что такое ПДЧ?

План действий по членству в НАТО (ПДЧ) – это программа из пяти пунктов, где рассматриваются политические и экономические вопросы страны, ее оборона и военный потенциал, ресурсы, безопасность и правовые вопросы. Украинская власть неоднократно просила НАТО предоставить ей ПДЧ, но в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте Украина получила отказ.

Несмотря на это, сближение между Украиной и НАТО продолжалась. В 2018 году НАТО официально признал намерения Украины получить полноправное членство в Альянсе. В 2020 году Украина получила статус партнера в рамках Программы расширенных возможностей НАТО. 14 июня 2021 года по результатам саммита НАТО страны-члены Альянса в своей совместной декларации подтвердили, что План действий по членству является "непременной частью" процесса обретения Украиной членства в Североатлантическом альянсе. В то же время ряд стран-членов НАТО заявили, что Украина не готова для получения ПДЧ, а вступление в НАТО возможно только после деоккупации ее территорий, в том числе Крыма и Донбасса.

"Сегодня украинская армия показала свой высокий уровень профессионализма и приблизилась к натовским стандартам максимально близко. Если в Альянсе посчитают это достаточным поводом для хотя-бы реанимации затихших обсуждений возможности предоставления нам ПДЧ – это будет чудом", – говорит Карасев.

С ним соглашается политолог Игорь Петренко.

"Есть надежда, что "чудо", о котором говорил Кулеба – это вопрос ПДЧ. Учитывая, что Финляндию и Швецию готовы взять в НАТО вообще без плана действий, а также угрозу со стороны России, вполне возможно, что на саммите могут быть озвучены новые условия и сроки получения Украиной ПДЧ", – говорит "Сегодня" эксперт.

Петренко также подчеркивает, что Россия уже не может остановить сближения Украины и НАТО.

"Российские требования, чтобы Украина не вступала в Альянс, сегодня никто выполнять не будет. Если такая вероятность ранее и обсуждалась, то после Бучи, Мариуполя и ежедневных бомбардировок мирных городов, этот вопрос снялся с повестки дня", – подытожил Петренко.

Игорь Петренко: "Есть надежда, что "чудо", о котором говорил Кулеба – это вопрос ПДЧ"

Путь Украины в НАТО

ВСУ переходят на стандарты НАТО

Во время саммита министров обороны 40 стран на авиабазе Рамштайн в Германии было принято стратегическое решение о переходе украинской армии на западные калибры и технику по стандартам НАТО.

Была создана Консультативная группа по вопросам обороны Украины, которая будет действовать на постоянной основе. Это позволит оптимизировать и ускорить важные процессы получения оружия, усовершенствовать логистику, обеспечить оптимальную координацию.