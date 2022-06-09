СБУ задержала руководителей партии "Наш край" – подробности (фото)

Злоумышленники требовали 2,5 млн долларов за включение в предвыборный список

Партию "Наш край" разоблачили в махинациях. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины разоблачила руководителей партии "Наш край", которые требовали 2,5 млн долларов за включение в предвыборный список. Для этого был разработан специальный маршрут продвижения по политической лестнице. Правоохранители задержали злоумышленников на горячем.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Детали

СБУ уличила руководителей одной из партий на вымогательстве средств за включение лица в избирательный список и "поддержку" в политической карьере.

Глава одной из политпартий и руководитель ее территориальной организации решили заранее "подготовиться" к следующим парламентским выборам и продать якобы "проходное" место в своем списке. Как пишет "Бабель", речь идет о партии "Наш край".

Свои услуги они оценили в $2,5 млн.

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Для этого был разработан специальный маршрут продвижения по политической лестнице: вступление в партию, должность главы районной ячейки. Впоследствии за вознаграждение даже брались назначить мужчину советником руководителя ЧАО "Киевводоканал" – для успешного старта политической карьеры.

Средства должны были передаваться злоумышленникам по графику, составленному главой партии. Сумма первого транша составила $50 тыс.

Правоохранители задержали злоумышленников на горячем во время передачи первой части.

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Сейчас решается вопрос сообщения фигурантам о подозрении по 2 статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, сопряженное с требованием такой выгоды)

ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой)

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