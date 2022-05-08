Село в Харьковской области освободили. Что оставили после себя оккупанты (фото)

Сегодня, 8 мая, жители села Циркуны Харьковской области со слезами на глазах встречали украинских защитников, освободивших село. Циркуны еще с первых дней полномасштабного вторжения России были в оккупации.
Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал в Facebook.
Террор россиян
"Спасибо каждому жителю за стойкость и патриотизм, за то, что имели мужество сопротивляться, несмотря на террор россиян. Сейчас здесь работают правоохранители, которые фиксируют преступления оккупантов. Подразделения пиротехников постепенно проводят разминирование. Просим быть крайне осторожными и не спешить с возвращением домой, как бы этого не хотелось. Сейчас это все еще опасно", – сказал он.
По словам Синегубова, как только разрешат военные, начнется восстановление критической инфраструктуры.
Напомним, американский "Институт изучения войны" сообщил, что украинское контрнаступление к северу и востоку от Харькова обеспечило дальнейшие успехи за последние 24 часа и может успешно вытеснить российские войска из-под артиллерийского огня Харькова в ближайшие дни.
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