Оккупанты уничтожили музей Сковороды: после ракетного удара там начался пожар

Уничтоженный русскими музей, посвященный жизни и творчеству поэта Григория Сковороды

Музей расположен в с. Сковородиновка. Это было имение XVIII века. Коллаж "Сегодня"

В Харьковской области русские оккупанты уничтожили Национальный музей Григория Сковороды.

Об этом сообщает Общественное. Харьков со ссылкой на главу Золочевской общины Виктора Коваленко.

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Учреждение оккупанты уничтожили прямым попаданием российской ракеты в ночь на 7 мая. Снаряд влетел под крышу здания, вспыхнул пожар. Огонь охватил все помещения музея.

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Из-за вражеского обстрела был ранен 35-летний сын директора музея. Этой ночью мужчина остался охранять помещение. Пострадавшего вытащили из-под завалов, с травмой ноги его госпитализировали в больницу.

Музей расположен в с. Сковородиновка. Это было имение XVIII века, в котором в последние годы своей жизни работал и возле которого был похоронен Григорий Сковорода. Нынешней зимой в Украине на государственном уровне будут отмечать 300-летие со дня рождения украинского философа.

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