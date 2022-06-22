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Шольц пообещал новое оружие – цитаты мировых лидеров за 22 июня

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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22 июня, 20:16
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Мировые лидеры продолжили решать проблему, устроенную всему миру Путиным
Шольц, Байден и Андерссон готовы продолжать помощь Украине / Коллаж "Сегодня"
Шольц, Байден и Андерссон готовы продолжать помощь Украине / Коллаж "Сегодня"

Западные лидеры поддерживали Украину, что называется и делом, и словом. Сейчас Украина услышала новые обещания о получении нужного оружия.

Сайт "Сегодня" собрал самые яркие цитаты 22 июня.

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Военная поддержка

Канцлер Германии Олаф Шольц сделал заявление относительно предоставления Украине всего вооружения, которое нам необходимо.

"Украина получает оружие, которое ей особенно необходимо на нынешнем этапе войны. И наша обязанность как европейских соседей, как защитников закона и свободы, как друзей и партнеров Украины – поддерживать их лучше. Мы будем продолжать массово поддерживать Украину – финансово, экономично, гуманитарно, политически и не в последнюю очередь снабжением оружия", – отметил немецкий политик.

Но у министра обороны Германии Кристины Ламбрехт возникли какие-то предостережения.

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"Нам не нужно было требовать этого от украинцев, они сами это четко заявили. Мы уверены в том, что Украина будет использовать оружие только для обороны", – отметила Ламбрехт.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что от этой страны мы получим дальнейшую военную помощь.

"Подтверждаем неизменную поддержку Украины со стороны Швеции, в частности полную поддержку статуса кандидата в члены ЕС для Украины. Сегодня парламент Швеции одобрил дальнейшую военную поддержку", – отметила политик.

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Сигналы Кремлю

Президент США Джо Байден дал свой прогноз по дальнейшим военным действиям в Украине.

"Я думаю, что в какой-то момент это будет своего рода выжидательная игра – что россияне могут выдержать и что Европа будет готова выдержать", – отметил американский лидер.

Командующий Сил обороны Финляндии генерал Тимо Кивинен ответил Москве.

"Украина оказалась крепким орешком, так и с Финляндией будет так же", – дал ответный сигнал Кремлю командующий Сил обороны Финляндии.

Предыдущие высказывания

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