Польша потребовала от Германии танки – цитаты мировых лидеров 22 мая

Байден вновь говорил об Украине, президент Еврокомиссии – ждет поражения Путина

Западные политики держат свой фронт в борьбе против России / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Западные политики говорят, что понимают необходимость введения санкций против России, однако 24 мая все еще не был одобрен шестой санкционный пакет ЕС.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные цитаты 24 мая 2022 года.

Реклама

Наши главные союзники

Президент Польши Анджей Дуда потребовал, чтобы Германия уже начала предоставлять Украине танки.

"Мы предоставили Украине множество танков, потому что считаем, что это наша ответственность как соседа. Германия должна помочь Украине. Украине действительно нужна эта помощь", – заявил Дуда.

Президент США Джозеф Байден напомнил, почему нужно поддерживать Украину.

Реклама

"Нападение России на Украину только повышает важность этих целей фундаментальных принципов международного порядка, территориальной целостности и суверенитета", – заявил американский лидер.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку Украине.

"Украина должна победить в этой войне, а агрессия Путина должна стать для него стратегическим поражением. Мы сделаем все, что можем, чтобы помочь украинцам получить преимущество и взять собственное будущее в свои руки", – сказала европейский политик.

Реклама

Из пустого в порожнее

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал принять санкции против России с нефтяным эмбарго.

"Как потребители значительных объемов российской нефти и газа мы фактически финансируем ужасную войну Путина. Мы должны прекратить это как можно быстрее… Мы делаем все возможное, чтобы финализировать шестой пакет. Юридически для этого нужно единодушие, и я считаю, что мы сможем этого добиться", – сообщил Марк Рютте.

И даже министр иностранных дел Франции Катрин Колонна "за" шестой пакет:

"Мы должны как можно быстрее принять шестой пакет санкций, предусматривающий постепенное прекращение импорта российской нефти и преодоление оставшихся колебаний. Мы надеемся сделать это быстро, и я оптимистично настроена".

Предыдущие высказывания