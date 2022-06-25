Синоптики рассказали, где в Украине пройдут дожди

Украинцев ждет жаркая погода с переменной облачностью

В Украине местами будет солнце, а местами грозы / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу 25 июня в Украине, согласно прогнозу синоптиков, ожидается жаркая и погода с переменной облачностью. Об этом сообщает "Укргидрометцентр"

Дожди и грозы ожидаются в ряде южных и восточных областей Украины, на всей остальной территории без осадков. Температура воздуха составит в среднем 24-26 градусов. Жарче всего будет на западе Украины. В частности, в Закарпатской области прогнозируется до 31 градуса жжары.

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На западе Украины, а также в Житомирской и Винницкой областях, в субботу ночная температура составит 12-15 градусов. Днем будет в среднем 26-28 градусов. В Закарпатье ожидается жара в 31 градус, в других западных областях чуть прохлоаднее — до 28. Без осадков.

На юге прогнозируются дожди с грозами. В Херсонской, Николаевской Одесской и Запорожской областях, а также в Крыму ночью будет 15-17 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 26-28 градусов, в Херсонской области 23-25 градусов.

В центральных областях также ожидаются дожди с грозами. Ночная температура 13-15 градусов, днем 23-25 градусов тепла.

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На севере Украины будет солнечно. В Сумской и Черниговской областях ночью воздух прогреется до 13-15 градусов, днем до 25-27.

На востоке Украины днем и ночью синоптики прогнозируют дожди с грозами. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях ночная температура 13-14 градусов, днем 25-27.

В Киеве ожидается ночью 14-16 градусов, днем 24-26. с утра будет ясно, однако в середине дня небо затянется облаками и погода в Киеве будет пасмурной до самого вечера. Осадков не ожидается.

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Прогноз от Диденко

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в субботу в Украине температура воздуха в течение дня составит +25+30 градусов, местами на севере и в центре Украині +22+25 градусов.

Ветер будет восточный, северо-восточный, умеренный, при грозах порывистый.

В субботу наиболее вероятны дожди с грозами в восточных, центральных областях, немного коснутся севера, в западных областях сухо. На юге также будут дожди.

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