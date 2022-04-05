Зверства оккупантов в Макарове и Бородянке могут быть еще хуже, чем в Буче – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что преступления российских оккупантов в Буче, Ирпене и Гостомеле — "это далеко не все".
Об этом он сказал в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.
"Уже есть показания из Макарова и Бородянки, что там хуже, чем в Буче, Гостомеле. А есть еще десятки населенных пунктов, которые были изолированы и где дела намного хуже, чем в Бородянке и Макарове. Об этом говорят свидетели, которые успели там побывать: военные и разведчики. Им сейчас не до фиксации преступлений, они воюют с врагом. Но говорят, что после увиденного "Буча отдыхает". Буча обычно стала нарицательной, но это будет десятки свидетельств такого рода", — отметил Арестович.
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Он также подчеркнул, что президент РФ военный преступник.
"Путин — военный преступник, в России режим военных преступников. И если раньше раздавались слухи, что с Путиным можно наладить отношения, то сейчас ни о какой нормализации не может быть речи", — сказал советник главы ОП.
Зверства российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, тела жертв хаотически разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторые из них – подростки лет 14.
- Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.