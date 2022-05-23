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Скидка тебе выйдет! Медведчук рассказал, зачем он дал показания против Порошенко

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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23 мая, 13:03
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Арестованный нардеп также объяснил свою роль в схемах по закупке угля в ОРДЛО
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Арестованный народный депутат Виктор Медведчук объяснил, почему дал показания относительно закупки Украиной в 2014-2015 годах угля на оккупированных территориях Донбасса и роли в этом пятого президента Петра Порошенко.

"В этом была моя роль – то, что касалось руководства РФ, где нужна была помощь в отдельных договоренностях, которые могли бы обеспечить реализацию этих поставок угля по инициативе Порошенко и тех людей из государственного аппарата, которые этим занимались. Рассказав это, я отнюдь не рассчитывал, что ко мне должно было измениться у кого-то мнение. Я бы хотел, чтобы эти факты, хоть и немногочисленные о том, чем занимался господин Порошенко на должности президента Украины, стали известны", – отметил Медведчук.

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Медведчук также рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. Нардеп детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. А именно, что тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

Задержание Медведчука

  • 12 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины поймала главу партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Сеть тут же взорвалась разнообразными мемами на эту тему.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Медведчуку сегодня, чтобы выжить, надо спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.
  • Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил обменять задержанного Медведчука на мариупольцев.
  • Публично Кремль открещивается от Виктора Медведчука и не собирается его официально забирать в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политик-беглец не гражданин России, а иностранный политический деятель, и Кремль не уверен, что Медведчук хочет, чтобы его обменивали на украинских пленных.

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Герої не вмирають!

Мастер неба… Олег Гегечкори – военный летчик, полковник, командир вертолетной эскадрильи 11-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. Один из опытнейших и искуснейших пилотов Украины. За 20 лет службы прошел самые горячие точки мира, а погиб в родном небе, над Киевской областью. За личное мужество – Герой Украины. Посмертно.

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