Скидка тебе выйдет! Медведчук рассказал, зачем он дал показания против Порошенко

Арестованный нардеп также объяснил свою роль в схемах по закупке угля в ОРДЛО

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Арестованный народный депутат Виктор Медведчук объяснил, почему дал показания относительно закупки Украиной в 2014-2015 годах угля на оккупированных территориях Донбасса и роли в этом пятого президента Петра Порошенко.

"В этом была моя роль – то, что касалось руководства РФ, где нужна была помощь в отдельных договоренностях, которые могли бы обеспечить реализацию этих поставок угля по инициативе Порошенко и тех людей из государственного аппарата, которые этим занимались. Рассказав это, я отнюдь не рассчитывал, что ко мне должно было измениться у кого-то мнение. Я бы хотел, чтобы эти факты, хоть и немногочисленные о том, чем занимался господин Порошенко на должности президента Украины, стали известны", – отметил Медведчук.

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Медведчук также рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. Нардеп детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. А именно, что тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

Задержание Медведчука