Скидка тебе выйдет! Медведчук рассказал, зачем он дал показания против Порошенко

Арестованный народный депутат Виктор Медведчук объяснил, почему дал показания относительно закупки Украиной в 2014-2015 годах угля на оккупированных территориях Донбасса и роли в этом пятого президента Петра Порошенко.
"В этом была моя роль – то, что касалось руководства РФ, где нужна была помощь в отдельных договоренностях, которые могли бы обеспечить реализацию этих поставок угля по инициативе Порошенко и тех людей из государственного аппарата, которые этим занимались. Рассказав это, я отнюдь не рассчитывал, что ко мне должно было измениться у кого-то мнение. Я бы хотел, чтобы эти факты, хоть и немногочисленные о том, чем занимался господин Порошенко на должности президента Украины, стали известны", – отметил Медведчук.
Медведчук также рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. Нардеп детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. А именно, что тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.
Задержание Медведчука
- 12 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины поймала главу партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Сеть тут же взорвалась разнообразными мемами на эту тему.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Медведчуку сегодня, чтобы выжить, надо спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.
- Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил обменять задержанного Медведчука на мариупольцев.
- Публично Кремль открещивается от Виктора Медведчука и не собирается его официально забирать в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политик-беглец не гражданин России, а иностранный политический деятель, и Кремль не уверен, что Медведчук хочет, чтобы его обменивали на украинских пленных.
Деньги от продаж пойдут на помощь для украинцев