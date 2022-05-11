Совбез ООН рассмотрит гуманитарную ситуацию в Украине

Совет безопасности ООН проведет открытое заседание по гуманитарной ситуации в Украине завтра, 12 мая. Голосование по итогам заседания не запланировано.
Об этом сообщает CNN.
Заседание состоится по просьбе Франции и Мексики. Ожидается, что Гуманитарное управление ООН и официальные лица ЮНИСЕФ проинформируют Совбез о ситуации в Украине.
Совет ООН по правам человека соберет сессию из-за войны РФ против Украины
Совет по правам человека ООН проведет 34-е специальное заседание из-за ухудшения ситуации с правами человека в Украине из-за российской агрессии. Состоится заседание в четверг, 12 мая, и созывается благодаря официальной просьбе, которую сегодня подала Украина.
Для созыва внеочередной сессии требуется поддержка одной трети из 47 членов Совета – 16 и более. Сейчас просьбу уже поддержали 16 государств-членов Совета:
- Финляндия,
- Франция,
- Гамбия,
- Германия,
- Япония,
- Литва,
- Люксембург,
- Маршалловы острова,
- Мексика,
- Черногория,
- Нидерланды,
- Польша,
- Республика Корея,
- Украина,
- Великобритания,
- США.
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