Сожженные автомобили и обстрелянные дома: как выглядят освобожденные населенные пункты Киевской области

Волонтеры помогают местным жителям

От одних домов в населенных пунктах остались только стены. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Буче, Гостомеле, Ирпене и Бородянке, освобожденных от российских оккупантов, тысячи уничтоженных домов.

Фото опубликовал в Telegram Центр стратегических коммуникаций и безопасности.

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Какая ситуация

Как отмечается, на улицах населенных пунктов стоят обстрелянные и сожженные автомобили, от одних домов остались только стены, в других – повреждена только крыша. В то же время волонтеры помогают местным жителям.

"Все убийцы, насильники и военные преступники в форме Вооруженных сил Российской Федерации будут наказаны и понесут ответственность!" – указали в Центре.

Фото – Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Фото – Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Фото – Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Фото – Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Фото – Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Фото – Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Фото – Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Фото – Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Фото – Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. 1 /9

Напомним, в Бородянке нет ни одного многоэтажного дома. Все жилые здания целенаправленно расстреливали из танков и БТР, людей ловили на улицах, и больше их никто не видел.

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