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Спикер Рады объяснил, как будут выжигать коррупцию в новой Украине

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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5 июля, 14:13
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Руслан Стефанчук отметил, что власти уже наладили работу антикоррупционных органов
Руслан Стефанчук заверил, что Рада примет любые необходимые законы для борьбы с коррупцией
Руслан Стефанчук заверил, что Рада примет любые необходимые законы для борьбы с коррупцией / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал первоочередные шаги украинской власти для победы над коррупцией.

На своей странице в Facebook Стефанчук отметил, что чаще всего слышит от международных партнеров Украины и журналистов вопрос, как страна будете бороться с коррупцией?

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По его словам, первое и главное – доверие:

"Хочу заверить всех: наши отношения с европейскими партнерами будут честными и транспарентными. Иначе мы никогда не отстроим нашу страну".

Стефанчук также заверил, что власти уже создали необходимую инфраструктуру, которая призвана побороть коррупцию:

- запустили антикоррупционный суд;

- наладили работу НАБУ и НАПК;

- сняли неприкосновенность с народных депутатов Украины;

- приняли Закон о деолигархизации.

"Эти решения – проявление политической воли. И поверьте, если нам нужно будет принять еще десятки законов, мы это сделаем. И общество нас поддержит", – убежден он.

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ЕС призвал Украину усилить САП и НАБУ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Украине, прежде чем вступить в ЕС, предстоит искоренение коррупцию в стране.

"Возьмите борьбу с коррупцией. Вы создали потрясающую антикоррупционную машину. Но сейчас этим учреждениям нужны зубы и нужны люди на руководящих должностях. Скорее всего, должны быть назначены новый руководитель САП и новый директор Национального антикоррупционного бюро Украины", – сказала она.

Глава Еврокомиссии, говоря о реформе Конституционного суда, напомнила о необходимости принять законодательство о процедурах отбора судей, уменьшить чрезмерное влияние олигархов на экономику, а также принять закон о СМИ, который приведет украинское законодательство в соответствие с действующими стандартами ЕС.

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