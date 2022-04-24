Стало известно точное место затопления крейсера "Москва" (фото)

Сведения получены не только благодаря данным со спутника

Космический радар позволяет рассмотреть силуэт крейсера "Москва". / Фото: Коллаж: Сегодня

С помощью спутникового радара было обнаружено точное место затопления флагмана Черноморского флота России "Москва".

Об этом сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"По эксклюзивной информации нашего источника, на снимке, сделанном радарным спутником одной из стран НАТО, вы видите реальное место, где покоится объект культурного наследия Украины, свидетельство побед наших инженеров и военных – крейсер "Москва", – написал Геращенко.

По его словам, точное место было обнаружено с помощью спутникового радара на основе анализа загрязнения моря поверхностно-активными веществами – топливом и маслами, которыми покрыта поверхность моря над местом затопления.

Как отмечается, космический радар позволяет даже рассмотреть силуэт крейсера "Москва", который находится на глубине 40-45 метров под водой.

"После нашей победы эта точка станет местом паломничества дайверов со всего мира", – сказал советник министра внутренних дел.

Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko. Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko. Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko. Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko. Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko. Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko. 1 /6

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Ответ из Минобороны

В Министерстве обороны Украины сообщили "Сегодня", что известны координаты места, где затонул крейсер "Москва".

"Он находится в 80 км от украинского берега. Сведения получены не только благодаря данным со спутника – есть и другие каналы информации. Как известно, корабль стал объектом культурного наследия Украины", – сообщили там.

Россия продолжает врать о судьбе экипажа "Москвы"

Родители срочников, которые погибли на флагмане Черноморского флота РФ крейсере "Москва", утверждают, что командование ВС РФ врет о том, что на самом деле произошло с военнослужащими. Им говорят, что солдаты пропали без вести и больше никакой информации не дают.

Родители матросов самостоятельно пытаются найти своих детей. В СМИ попали фамилии некоторых пропавших без вести – Никита Сыромясов, Егор Шкребец, Никита Ефременко, Игорь Кутняк и Леонид Савин.

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По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, никто из членов экипажа "Москвы" не выжил – все погибли. Также была информация, что из 510 членов экипажа спасли всего 14 человек и они находятся в госпитале.

Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей РФ в войне с Украиной. Его цена – около $750 млн.

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