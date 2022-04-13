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Стефанчук рассказал, когда Медведчука лишат мандата нардепа

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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13 апреля, 21:51
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Фракция ОПЗЖ недолго просуществует в парламенте
Стефанчук считает, что быстро лишить Медведчука "корочки" не получится / Коллаж "Сегодня"
Стефанчук считает, что быстро лишить Медведчука "корочки" не получится / Коллаж "Сегодня"

В Верховной Раде не могут мгновенно лишить обвиняемого в госизмене главу партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктора Медведчука депутатского мандата. Однако знают, как избавиться от парламентской фракции ОПЗЖ, члены которой один за другим переходят на сторону российских оккупантов.

Об этом спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал в эфире "Украина 24" в рамках телевизионного марафона.

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"В соответствии с Конституцией есть семь случаев лишения депутатского мандата. Мы знаем, что относительно Медведчука ведется криминальное производство, и как только мы получим решение суда, которое вступило в законную силу, это будет основанием, чтобы лишить его депутатского мандата", - отметил Руслан Стефанчук.

Относительно дальнейшей судьбы парламентской фракции ОПЗЖ Стефанчук отметил, что не хочет сейчас анонсировать дальнейшие действия, однако они будут.

"Я думаю, в ближайшее время такой фракции в парламенте Украины не будет", – все, что сказал по данному вопросу спикер парламента.

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Ситуация с ОПЗЖ

  • 8 апреля Госбюро расследований Украины разоблачило помощников народных депутатов действующего созыва от партии ОПЗЖ в причастности к коллаборационной деятельности. Они занимались координацией распространения фейков о ситуации в нашей стране.
  • 1 апреля Мариупольский горсовет на внеочередной сессии местного совета вынужден был приостановить полномочия депутатов ОПЗЖ и партии "Шария" на период военного положения с тем, чтобы они не приняли от России предложения сдать власть в городе.
  • 30 марта депутат горсовета временно оккупированного Изюма от ОПЗЖ Анатолий Фомичевский помог российским войскам захватить город, показав им незащищенную дорогу.
  • 15 марта народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива написал заявление о сложении депутатского мандата. И еще депутаты Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Александр Фельдман и Вадим Столар написали заявление о своем выходе из депутатской фракции ОПЗЖ.
  • Перед этим Киве было сообщено о подозрении в госизмене и публичных призывах к изменению границ территории Украины.
  • Их лидер Виктор Медведчук обвиняется в передаче спецслужбам РФ сведений, содержащих гостайну (в 2020 году политик якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии) и в антиукраинской деятельности (кума Владимира Путина подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).

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