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Стефанчук розповів, коли Медведчука позбавлять мандата нардепа

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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13 квітня, 21:51
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Фракція ОПЗЖ недовго проіснує у парламенті
Стефанчук вважає, що швидко позбавити Медведчука "ксіви" не вийде / Колаж "Сьогодні"
Стефанчук вважає, що швидко позбавити Медведчука "ксіви" не вийде / Колаж "Сьогодні"

У Верховній Раді не можуть миттєво позбавити обвинуваченого в держзраді голову партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука депутатського мандату. Проте знають, як позбутися парламентської фракції ОПЗЖ, члени якої один за одним переходять на сторону російських окупантів.

Про це речник Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів в ефірі "Україна 24" у рамках телевізійного марафону.

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Заява

"Відповідно до Конституції, є сім випадків позбавлення депутатського мандату. Ми знаємо, що щодо Медведчука ведеться кримінальне провадження, і як тільки ми отримаємо рішення суду, яке набуло чинності, це буде підставою, щоб позбавити його депутатського мандату", – зазначив Руслан Стефанчук.

Щодо подальшої долі парламентської фракції ОПЗЖ Стефанчук зазначив, що не хоче зараз анонсувати подальші дії, проте вони будуть.

"Я думаю, найближчим часом такої фракції у парламенті України не буде", – все, що сказав з цього питання спікер парламенту.

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Ситуація з ОПЗЖ

  • 8 квітня Держбюро розслідувань України викрило помічників народних депутатів чинного скликання від партії ОПЗЖ у причетності до колабораційної діяльності. Вони займалися координацією поширення фейків про ситуацію в нашій країні.
  • 1 квітня Маріупольська міськрада на позачерговій сесії місцевої ради змушена була призупинити повноваження депутатів ОПЗЖ та партії "Шарія" на період воєнного стану для того, щоб вони не прийняли від Росії пропозиції здати владу в місті.
  • 30 березня депутат міськради тимчасово окупованого Ізюму від ОПЗЖ Анатолій Фомічевський допоміг російським військам захопити місто, показавши їм незахищений шлях.
  • 15 березня народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива написав заяву про складання депутатського мандату. І ще депутати Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман та Вадим Столар написали заяву про свій вихід з депутатської фракції ОПЗЖ.
  • Перед цим Киві було повідомлено про підозру у держзраді та публічних закликах до зміни кордонів території України.
  • Їхній лідер Віктор Медведчук звинувачується у передачі спецслужбам РФ відомостей, що містять держтаємницю (у 2020 році політик нібито передав Козаку, який був на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії) та в антиукраїнській діяльності (кума Володимира Путіна підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють у РФ) .

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Історії звитяг
Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
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