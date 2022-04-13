Стефанчук розповів, коли Медведчука позбавлять мандата нардепа

Фракція ОПЗЖ недовго проіснує у парламенті

Стефанчук вважає, що швидко позбавити Медведчука "ксіви" не вийде / Колаж "Сьогодні"

У Верховній Раді не можуть миттєво позбавити обвинуваченого в держзраді голову партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука депутатського мандату. Проте знають, як позбутися парламентської фракції ОПЗЖ, члени якої один за одним переходять на сторону російських окупантів.

Про це речник Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів в ефірі "Україна 24" у рамках телевізійного марафону.

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"Відповідно до Конституції, є сім випадків позбавлення депутатського мандату. Ми знаємо, що щодо Медведчука ведеться кримінальне провадження, і як тільки ми отримаємо рішення суду, яке набуло чинності, це буде підставою, щоб позбавити його депутатського мандату", – зазначив Руслан Стефанчук.

Щодо подальшої долі парламентської фракції ОПЗЖ Стефанчук зазначив, що не хоче зараз анонсувати подальші дії, проте вони будуть.

"Я думаю, найближчим часом такої фракції у парламенті України не буде", – все, що сказав з цього питання спікер парламенту.

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Ситуація з ОПЗЖ