Сумскую область освободили от оккупантов – Живицкий

Глава ОВА заявил, что военных РФ в регионе больше нет, но призвал пока подождать с уборкой местности после военных действий – территория сейчас опасна

Живицкий заявил, что военных РФ в области нет / Фото: Коллаж: Сегодня

ВСУ полностью освободили территорию Сумской области от оккупантов. Местных жителей предупредили, что если они слышат звуки взрывов – это работают украинские спасатели и взрывотехники.

Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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Сейчас эксперты обезвреживают боеприпасы, которые оставили российские военные на нашей земле. Живицкий призвал пока не убирать территорию области, поскольку можно наткнуться на взрывчатку.

"Территория области не безопасна! Очень много заминированных и необследованных участков. Не съезжайте на обочинах и не пользуйтесь лесными дорогами. Не подходите к уничтоженной технике или местам стоянок орков!

Знаю, там все ужасно, но еще не время для уборки. Сначала – разминирование", – написал глава ОВА.

В области идет зачистка

Еще 1 апреля было известно, что российские войска расширяли свое присутствие в Сумской области, а также враги окапывались в общинах. Ранее южная часть области была оккупирована. На территории было более тысячи единиц техники.

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Однако уже 3 числа глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал о восстановлении контроля над районами области. Вооруженные силы днем 3 апреля фактически вернули контроль над Конотопским районом.