В Сумской области идет зачистка от оккупантов — глава ОВА

Оккупанты не забрали из области некоторых своих товарищей, когда бежали

В области есть оккупанты, которых "бросили" товарищи/Фото: коллаж: "Сегодня"

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал о восстановлении контролянад районами области.

Об этом он сообщил в Telegram.

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Вооруженные силы днем 3 апреля фактически вернули контроль над Конотопским районом. Сейчас там ведутся меры проверки.

"Идет зачистка Сумской области. В частности, и Конотопского района", – сообщил Живицкий.

По его словам, сейчас определяют, где еще могли остаться группы оккупантов. Их не взяли с собой сослуживцы во время бегства с территории области.

ВСУ освободили три населенных пункта Черниговской области

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантовтри населенных пункта Черниговской области — Колычевку, Ягодное и Ивановку.

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В настоящее время территория зачищается и контролируется военными ВСУ, а мирному населению завозят гуманитарную помощь.